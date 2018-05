Efter ni års fravær fra landets bedste fodboldrække kan Vejle Boldklub onsdag aften rykke op i Alka Superligaen.

Det sker, hvis vejlenserne i næstsidste spillerunde i 1. division får flere point i hjemmekampen mod Fredericia, end Esbjerg får i udekampen mod Skive.

Der er allerede dækket op til fest i Vejle. Sæsonrekorden på lidt over 5000 tilskuere står nemlig for fald, da en sponsor har sørget for, at der vil være gratis entré til onsdagens lokalopgør.

På byens rådhus har man også sørget for et hul i kalenderen til en fejring i tilfælde af superligaoprykning. Det siger viceborgmester og kulturudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen (K) til Vejle Amts Folkeblad.

- Borgmester Jens Ejner Christensen (V) og jeg er på Vejle Stadion i aften, og vi er klar til at servere rådhuspandekager eller andre lækkerier og hylde holdet ved en reception på Vejle Rådhus fredag eftermiddag klokken 15, hvis oprykningen bliver en realitet, siger Dan Arnløv Jørgensen til avisen.

Han lover samtidig, at man nok skal finde et alternativt tidspunkt at fejre en oprykning på, hvis den først bliver en realitet i søndagens sidste spillerunde efter udekampen mod Thisted.

Vejle er sikre på en plads i top-2 i 1. division, og derfor skal klubben som minimum spille playoffkampe om superligaoprykning. Før de to sidste spillerunder har Vejle 59 point mod Esbjergs 56 point.

Under dem ligger tre hold og kæmper hårdt om tredjepladsen, der også giver adgang til playoffkampe om en superligabillet.

Viborg og Vendsyssel har 52 point, og HB Køge har 50 point. Viborg skal en tur til Herfølge til en vital kamp mod netop HB Køge onsdag aften. Samtidig skal Vendsyssel spille hjemme mod Nykøbing FC.

Alle onsdagens kampe i 1. division begynder klokken 18.30.