FODBOLD: Den 25-årige stopper Frederik Tingager er kontraktligt bundet til Eintracht Braunschweig også i 3. Liga, fastslår den lokale avis Braunschweiger Zeitung. Men hans agent er overbevist om, at man finder en løsning, så Tingager kan komme ud af kontrakten.

Som et chok for byen Braunschweig rykkede klubben sammen med 1. FC Kaiserslautern ned i 3. Liga i weekenden efter et forsmædeligt 6-2-nederlag i Kiel, hvor Tingager og Eintracht ellers førte både 1-0 og 2-1, men brød helt sammen til sidst.

For bare et år siden spillede Braunschweig to snævre kampe mod VfL Wolfsburg om at rykke op i Bundesligaen, men kiksede.

Niedersachsen-avisen konstaterer, at alle de ni spillere, som der er betalt transfer for også har kontrakt, der gælder for den tredjebedste række.

Men klubbens forretningsfører Soeren Oliver Voigt erkender, at nu har klubben ikke længere økonomi til at holde på alle ni spillere. Klubbens omsætning vil dale drastisk fra 40 millioner Euro til 14 millioner Euro i 3. Liga.

- Vi vil nok sælge den ene eller den anden, siger han forsigtigt.

Frederik Tingager kom i vinter til Braunschweig fra OB og skrev kontrakt til sommeren 2020 og var med i samtlige de 14 sidste kampe. OB ville egentlig have ventet med at sælge Tingager til sommer, men fik i omegnen af fire millioner kroner for ham, mente kilder.

Tingager selv har ikke så meget at sige til sin situation, men henviser til sin agent Mads Bach Lund.

- Frederik tog til Tyskland for som minimum at spille 2. Bundesliga. Det ved klubben også godt, og det er de indforståede med. Vi er i dialog om, hvordan vi løser tingene, og det føler jeg mig overbevist om, at vi gør, siger Lund til Sport Fyn om Tingager, der selv har denne kommentar til nedrykningen efter kun få måneder i klubben:

- Forfærdeligt og meget trist. Men det man ikke dør af, bliver man stærkere af, fastslår han til Sport Fyn.

Eintracht Braunschweig har fået positive tilkendegivelser fra storsponsoren fra folkevognsfabrikkerne VW, der vil være trofast over for klubben.

Få timer efter nedrykningen afbrød klubben samarbejdet med trænerlegenden Torsten Lieberknecht, der var elsket af klubbens fans, og som for få dage siden fejrede sit 10 års-jubilæum som træner i klubben.

Nu bebrejdes klubledelsen, at den ikke så Lieberknechts metaltræthed komme, men lå under for positive og nostalgiske stemninger hos Eintracht-tilhængerne.

Braunschweigs store nabo VfL fra Wolfsburg, hvor Folkevognsfabrikkerne ligger, spiller torsdag aften den første kvalifikationskamp til Bundesligaen mod overraskelsen Holstein Kiel. Den første kamp er i Wolfsburg og returen er den 21. i Kiel.

For elleve måneder siden tog OB til Kiel og spillede mod nyoprykkede Holstein i en træningskamp og tabte 2-0.