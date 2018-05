Foredrag: For tredje gang åbner Munkebjerg Kirke i Odense for foredrag og samtaler om "Eksistens". Denne gang gæster Jesper Hougaard Larsen og indvier tilhørerne i sanger og sangskriver Steffen Brandts univers. I musik og ord vil Jesper Hougaard Larsen sætte fokus på litterære referencer i Steffen Brandts rockpoesi med udblik til hans fortolkninger af Bob Dylan, Leonard Cohen og Damon Albarn. Han vil også komme ind på forholdet mellem Brandts sange, salmer og bibelhenvisninger. Emnet "Eksistens" berører Steffen Brandt i mange af sine sange, hvor han forsøger at komme til klarhed over den menneskelige eksistens trods, at han er kendt for sine meget glade og lyse sange om kærligheden. Foredraget er torsdag 17. maj kl. 17-19. (stha).