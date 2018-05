Lokaldebat: Assens kommune i TV2Fyn-programmet "Et handicappet system" om de mange fejl i sagsbehandlingen af handicappedes børns sager.

En fejlprocent på 56 er grotesk. Ikke mindre grotesk er det, at vicedirektøren udtaler "at vi i Assens gør det rigtig godt". Man får indtryk af, at mange sager per socialrådgiver er årsag til den høje fejlprocent.

Vicedirektøren udtaler, at der er investeret massivt i området, selvom antallet af sager per socialrådgiver er steget til 54 i 2017. Det efterlader ikke indtryk af, at der er investeret i at sikre handicappede børn ordentlig sagsbehandling.

Socialministeren tordner og truer helt valgkampsagtigt med sanktioner, hvis kommunerne ikke anvender den værktøjskasse, hun har givet dem. Måske indeholder den ikke det rette værktøjssæt.

På vælgermøderne om handicappede børn i 2017 var der bred politisk enighed om, at området skulle løftes og allerede var iværksat. Socialdemokratiet talte varmt om borgerrådgiver. Men hvis socialrådgiverne har for mange sager, så brug dog hellere pengene på socialrådgivere.

Fra SF Assens' formand er der de sædvanlige toner; det er højrefløjsregeringens skyld...

Nej, løft den kommunale opgave sammen på tværs af partierne, der nu har pligten i byrådet. Gerne før gøgl og andet prestige.

Alt andet er grotesk overfor familierne.