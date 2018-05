Kloden rundt

England: I sidste uge fik kystvagten i Gorleston i Norfolk i det østlige England rapporter om, at der var set en flok delfiner ud for kysten ved Greath Yarmouth. Siden er der gjort nogle drabelige fund på strande i området. Avisen Daily Mail skriver, at der er fundet to halve delfiner. De bærer tegn på at være blevet angrebet og delvist spist, og det genopvækker rygtet om, at der huserer en sulten hvidhaj i kystområdet. For der er før fundet det, der ligner resterne fra hajens middag. I februar 2017 blev der fundet en delvist spist sæl på kysten. Der var spor efter store tænder i sælens kød. Året før var det et delvist spist marsvin, som blev fundet, og tidligere igen - i 2011 - skyllede tre halvt spiste marsvin med store bidmærker op på Pleasure Beach i Great Yarmouth. For de lokale er det ikke et tilfælde. Der er noget derude. - Det er en stor hvidhaj. Lad os håbe, at den ikke kommer ind i det varmere vand ved kysten, når folk skal på stranden til sommer, siger den lokale Stephen McHugh til avisen. (ritzau)