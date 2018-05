Kloden rundt

Thailand: Myndighederne på den thailandske ferieø Phuket indkalder til et offentligt stormøde, der skal finde sted i juni. Her skal lokale, embedsmænd, dyreelskere og repræsentanter fra turistindustrien drøfte, hvad der skal ske med den stadig større bestand af aber, der generer beboere og turister. Bangkok Post skriver, at der har været tiltag, hvor en del af aberne er blevet steriliseret, men det synes ikke at være nok. En kilde siger til avisen, at der er forslag om at flytte aberne væk fra Phuket. Myndighederne har kig på fem ubeboede øer i området. Aberne er ifølge avisen gradvist blevet mere aggressive. De stjæler mad, tasker og andet fra turister, og de lokale må leve med, at aber bryder ind i huse og ødelægger indbo. (ritzau)