Kloden rundt

Tyskland: En lille flok køer skabte i adskillige timer trafikpropper på motorvejen ved Leverkusen i det vestlige Tyskland. Der var ifølge politiet tale om fem køer, herunder en ko med sine to kalve. De kom af endnu uklare årsager fri af deres indhegning, og så befandt de sig pludselig midt på autobahnen forleden aften, skriver det tyske nyhedsbureau dpa. Politiet kom til, men kunne ikke genne køerne tilbage i indhegningen. Så kom brandvæsnet, men det hjalp heller ikke noget. Imens voksede bilkøerne i begge retninger. Et par store lastbiler blev kørt frem for at forsøge at presse kvæget væk, men det var forgæves. Ni timer senere - langt efter midnat - kom en dyrlæge endelig til stede fra den zoologiske have i Köln. Han fik gjort de fem stykker kvæg bevidstløse, og så blev de med en kran bragt op på en lastbil og kørt tilbage til indhegningen. (ritzau)