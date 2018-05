Den første overtrædelse af loven, som en 32-årig mand formåede at blive knaldet for tirsdag eftermiddag, var at køre spirituspåvirket.

Klokken 17.35 overfalder en bilist en patruljevogn i Svendborg. Fyns Politi stopper manden på Centrumpladsen ved Rådhuset i Svendborg, hvor det bliver klart at manden er spirituspåvirket og har taget narkotika.

Derfor bliver han anholdt for at køre i påvirket tilstand og taget med for at få taget en blodprøve. Men manden kan ikke styre sit temperament, og efter anholdelsen begynder han at svine politiet til.

- "Lille svans", "klamme svin" og bla bla bla. Den her slags uvederhæftige, underlødige superlativer, siger vagtchef hos Fyns Politi, Lars Fredensborg.

Det er fornærmende tiltalte mod politiet og endnu en overtrædelse til straffebogen.