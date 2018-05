udskibning

Fredericia Kommune er i dialog med både ADP A/S og virksomheden Bradal A/S, som står for den nye aktivitet på havnen. Blandt de forhold, virksomheden skal oplyse i forbindelse med aktiviteten, er, hvorvidt det vil give anledning til støv at håndtere metallet, både når det ankommer, ligger på kajen og siden udskibes.

- Udskibningen er i gang, og der er et godkendt firma, der måler støj, mens det foregår. Vi skal bruge støjmålingen til at foretage en vurdering af, hvilke vilkår vi skal stille i den kommende miljøgodkendelse, oplyser Inger Parbst, leder af natur- og miljøafdelingen i Fredericia Kommune.

Bradal A/S har valgt at flytte firmaets udskibning af metalskrot fra Horsens til Fredericia Havn, fordi det er muligt at få større skibe til kaj. Metalskrottet skal sendes til Tyrkiet.

- På Fredericia Havn får vi adgang til kajnært areal direkte ud til 15 meter vand, og det giver os mulighed for at samle godset på større skibe på helt op til 30.000 ton og få det udskibet til vores hovedmarked i Tyrkiet, som er verdens største forbruger af genanvendeligt jern. Vi kan dermed konkurrere med de største aktører i Europa, oplyste administrerende direktør i Bradals Produkthandel Thomas Bradal i forbindelse med flytningen.

Mens man udsendte en pressemeddelelse om den nye aktivitet glemte både firmaet og ADP A/S at meddele Fredericia Kommune, at man ønskede at håndtere metalskrot på havnen, men siden er parterne gået i dialog om at få aktiviteten miljøgodkendt.