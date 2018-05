Gå ud og begå fejl - så længe du lærer af dem

Klumme

C-byen er mere konkret en samling containere, som kan benyttes til forskellige formål. Fælles for dem er dog, at indholdet i containerne skal skabe udadvendt liv og aktivitet i området.

En del af vores natur er åbenbart at søge det velkendte og finde tryghed i strukturer og rammer, som vi kan genkende. Jeg tror bare fast og stædigt på, at innovation og udvikling ofte sker, når vi selv er medskabende, og når rammerne er fleksible. Når vi tør begive os ud ad ubetrådte stier og tvivle på det eksisterende og bestående.

Samtidig er opstillingen eksperimenterende og i en del sammenhænge uafprøvet, og der skal derfor blandt meget andet findes løsninger med kommunen inden for gældende lovgivninger osv. De midlertidige aktiviteter skaber liv før byen og hjælper Kanalbyen med at identificere, hvem de skal bygge byen til. Vi udvikler nemlig til mennesker.

Sådan blev C-byen for nylig omtalt - og det er ikke første gang, at de kreative og eksperimenterende projekter i Kanalbyen vækker forundring. Placeringen og det æstetiske udtryk afspejler nemlig det, det er; en midlertidig installation i Kanalbyen i Fredericia.

Et andet af de midlertidige aktiviteters formål er også at eksperimentere med rammer. I C-byen er det rammer for iværksætteri, bydesign og byudvikling. Derfor er den midlertidige by bygget op af containere, som skal understrege det rå og midlertidige. Det er nemlig min påstand, at midlertidighed løfter engagementet, fordi man selv har stor indflydelse på de rammer, man virker under.

Vi samarbejder løbende med studerende og andre, der har lyst til at medskabe i fællesskab. Nogle opgaver bliver vi tilbudt helt uopfordret, og andre stiller vi. Da vi ofte er stødt ind i udbrud som det indledende, har en af de opgaver, vi ofte har stillet været: "Opgrader C-byens layout æstetisk og funktionelt".

Ikke fordi vi har uanede midler til dette - det ville også undergrave det midlertidiges dynamik - men simpelthen for at få nye input og for at udvikle i fællesskab. Og det er interessant, at hver eneste besvarelse på denne stillede opgave resulterer i, at den studerende groft sagt foreslår at male containerne sorte og stille dem op, så de ligner eksisterende byer. Altså at efterligne og tilpasse C-byen til det moderne by-udtryk.

Når man gør op med eksisterende rammer, er man sat fri af snærende dikotomier og kan skabe uden bindinger og begrænsninger. Og man kan eksperimentere med, hvad et fremtidigt bydesign er - især inden for aktørsamspil - og dermed måske ane en kontur af et fremtidigt innovativt og uafprøvet bydesign.