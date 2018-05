Militærøvelser mellem Sydkorea og USA og sidstnævntes retorik får nordkoreanerne til at overveje at aflyse historisk topmøde mellem Donald Trump og Kim Jong-un.

Donald Trump får måske et hul i kalenderen den 12. juni.

Her skal den amerikanske præsident ellers efter planen til et historisk topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Men nu bliver der sået tvivl om, hvorvidt de to mænd kommer til at trykke hånd.

En militærøvelse mellem Sydkorea og USA og sidstnævntes "afpresning" af Nordkorea har fået det lukkede land til at erklære, at det er villigt til at genoverveje, om et topmøde med Trump nu også er en god idé.

Truslen om at aflyse mødet er et markant skifte i forhold til den seneste tids tilnærmelser mellem Nordkorea på den ene side og Sydkorea og USA på den anden.

Nordkoreas officielle nyhedsbureau, KCNA, kunne tirsdag aften dansk tid først oplyse, at der ikke ville komme nogen nordkoreanere til et møde med Sydkorea, der skulle have fundet sted onsdag.

Årsagen var, lød det ifølge Reuters, at USA og Sydkorea i øjeblikket afholder en større fælles militærøvelse. Det opfattes som en provokation mod styret i nord.

Der skulle gå ganske få timer, før der var flere dårlige nyheder for folk med forhåbning om forsoning. Denne gang citerede KCNA den nordkoreanske viceudenrigsminister, Kim Kye-gwan.

- Hvis USA forsøger at presse os til ensidigt at afhænde vores atomarsenal, så vil vi ikke længere være interesserede i en sådan dialog og må genoverveje, om vi skal gå videre med et topmøde, lød det.

- Vi har allerede tilkendegivet, at vi ønsker en atomfri koreansk halvø og gjort det klart adskillige gange, at en forudsætning for afrustning er, at der sættes en stopper for fjendtlig politik og atomtrusler mod os, og at USA indstiller sin afpresning, sagde viceudenrigsministeren ifølge Reuters.

Det er ifølge BBC en udtalelse fra Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, der er faldet nordkoreanerne for brystet.

Bolton har foreslået en såkaldt Libyen-model, hvor Nordkorea giver sit atomarsenal til USA eller et tredje land imod at komme ud af økonomiske sanktioners tøjler.

Problemet med Libyen-eksemplet er set med nordkoreanske øjne, at den mangeårige libyske leder Muammar Gaddafi syv år efter aftalen blev afsat og dræbt.

Den nordkoreanske udmelding kan ifølge analytikere, som nyhedsbureauet AP har talt med, ses som et udtryk for, at Kim Jong-un ønsker at kridte banen op før et eventuelt møde med Trump.

Det amerikanske udenrigsministerium har indtil videre sagt, at det fortsætter med at forberede mødet.

Hvis Kim og Trump mødes, vil det ske på neutral grund i Singapore.