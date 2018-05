Superligaklubben Sønderjyske har fra næste sæson sikret sig, at klubben har en angriber, som ved, hvor målet står.

Sønderjyderne har onsdag indgået en toårig aftale med hollænderen Mart Lieder, som i sommerpausen skifter transferfrit til superligaklubben.

Med imponerende 30 mål i 31 kampe er han topscorer i Hollands næstbedste fodboldrække, hvor han i denne sæson har repræsenteret FC Eindhoven fra den nederste halvdel af tabellen. Topscorerlistens nummer to i rækken har lavet 19 mål.

Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen, kalder 28-årige Mart Lieder for en snu og farlig angriber.

- Mart Lieder er virkelig en "goal-getter", som er god både som boksspiller, men også i de dybe løb. Med et gennemsnit på et mål per kamp over en hel sæson, så kender man altså vejen til netmaskerne.

- Mart Lieder har en fin fysik og god timing og snuhed i sine løb, og han bliver noget af en opgave at tøjle for modstandernes forsvar.

- Vi har fulgt ham over et stykke tid, hvor vi har set ham live i Holland og så selvfølgelig også på video, siger Hans Jørgen Haysen.

Den målfarlige hollænder var eftertragtet af flere klubber, påpeger Haysen.

- Han havde tilbud fra andre klubber og lande, men heldigvis blev vi enige om, at hans næste klub bliver Sønderjyske, siger Hans Jørgen Haysen.

Mart Lieder har tidligere spillet i udlandet, da han repræsenterede schweiziske FC Aarau i en enkelt sæson. I ingen af sine tidligere klubber har han dog været lige så succesfuld som i FC Eindhoven.

I Haderslev-klubben overtager hollænderen angriberpladsen fra Mikael Uhre, der skifter til Brøndby i sommerpausen.