Regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale indeholder en række skærpelser af betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), inden hun onsdag har første forhandlingsmøde med aftalepartierne Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om udspillet.

- Med det her udspil ønsker vi at gøre det klart, at det er noget ganske særligt at blive dansk statsborger, siger Støjberg i en pressemeddelelse.

- Det er bestemt ikke noget, man kan komme sovende til, men derimod noget, man skal selv skal gøre en aktiv indsats for at opnå.

- I regeringen ønsker vi, at dansk statsborgerskab kun gives til de udlændinge, som har været her i mange år, og som tydeligt har vist, at de både kan og vil det danske samfund og vores danske værdier, siger hun.

Det betyder blandt andet, at der stilles krav om, at man skal forsøge sig selv.

- Og så er det helt principielt, at har man begået alvorlig kriminalitet i Danmark, så skal man selvfølgelig ikke kunne blive dansk statsborger, siger Støjberg.

Blandt andet vil regeringen skærpe selvforsørgelseskravet. Det betyder, at en ansøger ikke må have modtaget offentlige ydelser de seneste to år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsretsmeddelelse.

Og en ansøger må ikke have modtaget offentlige ydelser inden for en periode på mere end fire måneder inden for de seneste fem år. Desuden skal man ikke kunne få statsborgerskab, hvis man er på dagpenge.

Skærpede kriminalitetskrav betyder, at har en ansøger eksempelvis begået grov vold mod børn, seksualforbrydelser eller banderelaterede forbrydelser, så er personen udelukket fra at opnå statsborgerskab.

Regeringen vil også oprette en særlig lægefaglig instans. Den skal styrke de lægefaglige diagnoser i forbindelse med en ansøgning.

Folketingets Indfødsretsudvalg kan i den forbindelse anmode instansen om en second opinion. Det kan udvalget, hvis der opstår tvivl om kvaliteten af en lægeerklæring.

Som noget helt nyt foreslår regeringen at betinge dansk statsborgerskab af, at ansøgeren deltager i en ceremoni i sin bopælskommune. Der skal ansøgeren skrive under på at ville overholde grundloven.