Vejen er banet for, at Gina Haspel, der tidligere har været involveret i torturprogram, kan blive CIA-chef.

Den ledende demokrat i Senatets efterretningsudvalg, Mark Warner, har tirsdag givet sin opbakning til, at Gina Haspel vælges som ny CIA-direktør.

61-årige Gina Haspel er USA's præsident Donald Trumps bud på en ny chef for det amerikanske efterretningsvæsen.

Og med støtte fra topdemokraten Mark Warner har hun nu så godt som sikret sig posten som CIA's nye chef.

Haspel, der hidtil har været CIA-vicedirektør, vil dermed også blive den første kvinde nogensinde, der står i spidsen for efterretningsvæsnet.

Senatets efterretningsudvalg stemmer onsdag om godkendelsen af Haspel som nomineret. Hun forventes lige nu at have støtte fra alle udvalgets otte republikanere samt mindst to ud af syv demokrater.

Haspels kandidatur har fået hård kritik fra både demokrater og republikanere, fordi hun i 00'erne stod i spidsen for afhøringer af mindst to fanger, hvor der blev udført forskellige former for tortur.

Siden Trumps nominering har hun dog lagt afstand til sin fortid.

Gina Haspel har således lovet, at CIA med hende i spidsen ikke vil genoptage det brutale afhøringsprogram. Programmet blev anvendt mod terrormistænkte efter 11. september 2001.