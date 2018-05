Justitsministeren mener ikke, at de nuværende sanktioner for ærekrænkelser afspejler det oplevede overgreb.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lægger op til markante skærpelser af straffen for forbrydelser, der krænker andres ære eller privatliv.

Det skriver Berlingske onsdag.

- Vi skærper straffene og hjælper ofrene og gør det uden at lave overgreb på ytringsfriheden. Det har været væsentligt for mig. Derfor laver vi ikke om på, hvad der er krænkende, men vi laver om på sanktionerne, siger Søren Pape Poulsen til Berlingske.

Forslaget har både baggrund i Se og Hør-sagen, hvor kendte menneskers privatliv blev krænket gennem ulovlige, hackede kreditkortoplysninger, og den øgede udbredelse af ærekrænkelser på de sociale medier.

Justitsministeren mener ikke, at for eksempel en bøde på 5000 kroner for at krænke andres privatliv afspejler det oplevede overgreb.

Derfor fremsætter regeringen onsdag et lovforslag, der vil tredoble bødestraffen for enhver overtrædelse af straffelovens bestemmelser om freds- og ærekrænkelser.

Er der tale om en overtrædelse på et medie, står den pågældende chefredaktør fremover til en bøde, der er fem gange så stor som hidtil.

Samtidig vil man styrke forholdene for ofrene ved at tredoble det nuværende niveau for tortgodtgørelse.

Desuden skal en dommer fremover kunne pålægge den person, som står bag en krænkelse, at slette det krænkende materiale fra nettet.

- Virkeligheden overhaler nogle gange lovgivningen med lynets hast, og det gælder blandt andet krænkelser på de sociale medier.

- Så det her er også en opdatering til virkeligheden, for lovgivningen stammer fra en anden tidsalder elektronisk, siger Søren Pape Poulsen.

Han nævner Umbrella-sagen som en øjenåbner. Her blev over 1000 unge sigtet for at dele nøgenbilleder af andre unge på sociale medier.

Professor i journalistik ved RUC Mark Ørsten forudser, at regeringens initiativ vil få størst betydning for ofrene.

- Jeg mener, at vores nyhedsmedier er blevet stadig mere opmærksomme på etik og etiske retningslinjer, men det kan give folk mere mod på at gå hele vejen, hvis de er blevet krænket, end de har haft tidligere, siger han.