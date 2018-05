Danskerne kunne ikke åbne Letlands defensiv og forlader VM med et 0-1-nederlag i sidste gruppekamp.

Festen er forbi for det danske ishockeylandshold, der med et nederlag på 0-1 i den afsluttende gruppekamp mod Letland forlader VM på hjemmebane efter indledende runde.

I en urytmisk og chancefattig kamp måtte danskerne bøje sig for et disciplineret lettisk mandskab, der lukkede af og gav meget lidt plads i egen zone.

Danmark må ligesom Slovakiet i den anden gruppe konstatere, at 11 point for første gang nogensinde ikke rækker til at gå videre til kvartfinalerne.

Det er der grund til at ærgre sig over i Danmarks Ishockey Union, der meget gerne ville have præsenteret det danske hold i Royal Arena i København.

Men resultatet kan man ikke for alvor klage over, for Danmark tabte til en modstander, der optrådte afklaret og simpelt og var velforberedt på de danske kvaliteter.

Letterne tog ingen unødvendige udvisninger, der kunne bringe Danmark i powerplay, og de fik pakket sig effektivt sammen foran eget mål.

At Danmark som optakt til kampen havde hvilet benene i to døgn mere end letterne, var ikke umiddelbart synligt.

Tværtimod virkede gæsterne fra Baltikum en tand hurtigere på skøjterne fra start, og de satte sig tungt på første periode.

1-0-scoringen faldt efter ni minutters spil, da en puck smuttede mellem benene på Mikkel Bødker i den danske zone og gav Andris Dzerins frit skud foran Frederik Andersens mål.

Danskerne havde det enormt svært, og bedre blev det ikke af, at maratonmanden Jesper Jensen Aabo fik ti minutters personlig straf for en hovedtackling efter en sjusket tæmning.

Det understregede danskernes problemer i en fyldt arena, hvor et lamslået publikum først klappede, men hurtigt klappede i, mens de tilrejsende letter overtog lydbilledet.

Landstræner Jan Karlsson forsøgte at puste liv i det danske fem-mod-fem-spil ved at møblere om i sine kæder og blandt andet rykke Jannik Hansen op ved siden af Mikkel Bødker og Frans Nielsen.

Nogen stor effekt fik svenskerens skaktræk ikke, for danskerne skabte stadig så godt som ingen fare foran Letlands mål, hvis man ser bort fra Mads Christensen forsøg på overliggeren i begyndelsen af tredje periode.

Her kom de danske spillere ud med større aggressivitet i erkendelse af, at det var nu eller aldrig.

Noget vedvarende tryk fik Danmark dog aldrig lagt, og til slut satsede Karlsson alt og tog målmand Frederik Andersen ud for at spille med en ekstra markspiller.

Men heller ikke her lykkedes det at slå hul på Letlands standhaftige defensiv, og til sidst løb spillerne tør for tid til at forhindre VM-exitten.

Dermed er det Letland, der torsdag spiller kvartfinale mod Sverige i København, mens Danmark slutter VM som nummer ti.