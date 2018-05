Det store fremmøde kom tilsyneladende bag på kommunen, og man måtte skynde sig at finde ekstra stole frem, mens vicekommunaldirektør Søren Møllegaard var nervøs for, at der ikke var bagt tilstrækkeligt mange kager til pausekaffen.

Tidsplanen Det er et kæmpe projekt at omdanne en gammel og enormt stor centralinstitution til et attraktivt boligområde. En foreløbig tidsplan forudser, at nedrivningen af de gamle betonbygninger kan begynde i slutningen af 2018, efter der er vedtaget en særlig nedrivnings-lokalplan. Hvis alt går vel, vil de første håndværkere rykke ind i området i andet kvartal 2019 for at begynde byggerierne i den nye bydel. Tempoet herefter afhænger blandt andet af interessen fra diverse investorer.

Omkring 250 borgere - især mange fra Skovparken - var mødt op til mødet, men det var ikke for at skyde byggeplanerne ned med kritiske spørgsmål. Direktører, arkitekter, projektfolk og politikere blev derimod mødt med klapsalver, opklarende spørgsmål og stor nysgerrighed.

Søren Møllegaard forklarede, at der ikke er fastsat et maksimalt antal etagemeter til det nye byggeri, men at begrænsningen er byggefelterne, der sikrer den populære park og kigget til vandet flere steder langs Skaboeshusevej.

- Det tror jeg bestemt ikke, svarede Kenneth Muhs. Jeg tror, jeg har byrådet bag mig, når jeg siger, at vi forstiller os noget i stil med det, der er præsenteret her i aften. Altså byggeri i en til to etager nogen steder, og op til fire etager andre steder.

Det fremgik, at bygningerne i Strandvænget i dag udgør 21.000 etagekvadratmeter, og flere af tilhørerne mente at have set et tal på tavlen med 55.000 kvadratmeter til det kommende boligbyggeri.

Både folkene fra ejerne af Strandvænget, 5e byg, arkitekten fra Schmidt Hammer Lassen og borgmester Kenneth Muhs gentog flere gange, at parken skal bevares, og det kommende byggeri skal holdes så nogenlunde inden for de sokler, den tidligere handicapinstitution afstikker.

Både arkitekt Rasmus Kierkegaard, partner i Schmidt Hammer Lassen og direktør René Larsen fra 5e byg prøvede at give de mange tilhørere et billede af visionerne med den nye store bydel, hvor det gamle fælleshus vil blive stående som et vigtigt element.

Rasmus Kierkegaard fortalte, at der er to vigtige trends på boligmarkedet for tiden. Den ene er, at stadig flere bor alene, og det kalder på mindre og billigere boliger, og den anden trend er, at folk søger mod fællesskaber.

Det sidste illustrerende direktør René Larsen ved at give et billede af en dag i fremtidens Strandvænget, hvor nogen beboere samles for at cykle på mountainbike, andre dyrker yoga under et af de gamle træer, mens andre igen tager på bæltet i de fælles kajakker. Til sidst samles alle sammen til fællesspisning og fodbold på storskærm i fælleshuset.

Mange af spørgsmålene fra salen kunne ikke besvares, fordi hele projektet er på et tidligt stadie. Men det kom frem, at 5e byg måske vil opføre nogle af boligerne i den kommende bydel selv, mens andre dele overlades til investorer udefra.

Om der bliver både ejer og lejerboliger ved man ikke, og priser kan igen sige noget fornuftigt om endnu.

Arkitekten kunne dog fortælle, at hans opgave vil være at sætte et fælles præg på boligblokke og rækkehuse i den store bebyggelse. Han forestiller sig blandt andet, at det gennemgående materiale vil blive gule teglsten, hvor det jo i dag er den rå beton, der dominerer.

Ud over parken, der altså stort set ikke berøres af nedrivning og nybyggerier, vil man forsøge at bibeholde enkelte elementer fra det eksisterende byggeri. For eksempel kastanjehaven og det store spejlbassin.