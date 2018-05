Beboere glade for, at der kommer en park, som får kontakt til Engen og Fruens Bøge. Men de ville hellere have haft et fredet bælte hele vejen langs åen.

- Det er overordnet set et meget stort projekt. Der er fire forskellige ejere, og investorer kæmper jo for at gøre deres investering så god som muligt. De har et andet udgangspunkt end borgerne. Men det er et vilkår, vi er klar over. Derfor er beboerforeningerne på begge sider af papirfabrikken gået sammen for at få den bedst mulige løsning, siger han.

- Det ligner en lille sejr. Det betyder, at vi mener, at den mest vidtgående løsning og den grønneste er den rigtige. Men at det er positivt, at politikerne har bevæget sig. De har forstået, at det var en vigtig beslutning, som rækker langt frem i tiden, siger Thorbjørn Christian Kaldau, en af beboerne bag underskrifterne mod udnyttelsen af papirarealerne.

- Vi har fået meget. Nu er det tid for os at se på beslutningen i de forskellige foreninger, siger Thorbjørn Christian Kaldau.

Det er blevet understreget over for politikerne, at der kun var denne ene chance for at træffe den rigtige beslutning.

Som udgangspunkt ville beboerne gerne have alt byggeri mindst de 150 meter væk fra åen. De ønskede - og ønsker - en blågrøn kile fra Fruens Bøge og Engen frem til Dalumvej. Det ville skabe et så stort grønt område, at der ville blive basis for rekreative aktiviteter som spejder, kanopladser, picnic, skolehaver, legepladser, dyrehold og også den vilde natur.

Den største investor på den østlige side af kommuneplanområdet er Henrik Kaa Andersen, direktør i Dalum Holding. Han tager politikernes beslutning til efterretning og ser den ikke som en hindring for sine projekter og byggerierne på grunden.

- Jeg har de positive briller på, og naturligvis kan man mene for og imod planen. Nu er beslutningen et vilkår, og jeg får mine arkitekter til at gentænke planerne sammen med mig. Der skal nok blive udviklet nogle attraktive boliger, der kan tilføres værdi ved deres beliggenhed. Jeg ser ikke beslutningen som en sejr for nogen og et nederlag for andre, siger direktøren.

Han er ikke ukendt med området. Faktisk har han boet på Dalum Papirfabrik. Forklaringen er, at Henrik Kaa Andersen som direktør fra 1999 og frem til den endelige lukning i 2009, hvor Dalum Papir A/S var overtaget af den franske papirkoncern Arjowiggins, jævnligt overnattede i en lejlighed på fabrikken.

- Jeg har ikke selv haft fast bopæl i byen. Men en del af min familie er fra Odense, fortæller han.

Da svigtende afsætning tog livet af Dalum Papir, besluttede direktøren sig for at investere i en del af arealerne med henblik på at udvikle en ny bydel.