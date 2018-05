Den grønne kile skal føres ind over området, hvor den lukkede Dalum Papirfabrik har bredt sig over det, der med tiden skal være både park og en ny bydel.

- Nærmest i forlængelse af engen i Fruens Bøge er vi enige om, at der skal være en korridor og en park, der kan gøre alle glade og sikrer offentligheden adgang til både ophold og til en sti langs åen. Det bliver et pænt område, og der er lagt vægt på, at et nyt grønt område bliver afgrænset af en skrænt, som for mange år siden var brinken af Odense Å, fortæller Anders Berthelsen.

Der er ved at være våbenstilstand i papirkrigen mellem borgere, kommune og erhvervsinvestorer om den nedlagte Dalum Papirfabrik. Alle parter er blevet hørt, og tirsdag var den fremtidige udvikling af de store arealer genstand for en omfattende debat i By- og Kulturudvalget, som fandt frem til en foreløbig løsning, der giver området et stort, grønt aftryk.

- Ingen har fået det helt, som de ville. Der er rigtigt mange, som har haft en masse ideer og meninger om Dalum-grunden. Dem har vi lyttet til, og parternes holdninger ligger til grund for det forslag til kommuneplanen, som vi har valgt at anbefale byrådet at sige ja til, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Der var fem scenarier, som udvalget politikere skulle forholde sig til. Inden mødet blev der afleveret 851 underskrifter for en grøn løsning på byforandringen af papirgrunden. Samtidig havde beboerforeninger fra vejene både nord og syd for arealet foretræde for politikerne. De har været aktive for at bremse et meget omfattende villa- og lejlighedsbyggeri, som efter deres opfattelse var helt ude af proportioner.

Overordnet set ønskede beboerforeningerne, at den blågrønne kile blev ført igennem den oprindelige ådal, og at ingen byggerier kom nærmere åen end åbeskyttelseslinjen på 150 meter. Mere vidtgående end det, der nu blev vedtaget. Men planen om at følge skrænten inde i terrænet er blevet fulgt. Det skete i det politiske udvalg ved, at netop skrænten blev taget med.

Helhedsplanen skal vedtages i byrådet, og først herefter kommer endnu en fase, hvor der udarbejdes lokalplaner, som skal i høring hos borgerne. Hvornår de første boliger kan indflyttes, ligger fremme efter 2020.