Politikere i socialudvalg sender 67 spareforslag videre til politiske spareforhandlinger uden at frede nogle. Det skuffer formand for Rådet for Socialt Udsatte, der efterlyser politisk ansvar.

- Det er aftalt, at man ikke kan nedlægge veto mod noget i udvalgene, men vi har sagt, at vi er bekymrede overfor nogle områder, siger Hanne Klit.

I er socialpolitikere og har ekspertisen på det her område så I har muligheden for at frede nogle områder, og pille dem ud af spareforslaget. Hvorfor er det, I ikke gør det?

- Vi er meget betænkelige ved at berøre de frivillige og udsatte og sårbare grupper, men vi kan ikke gardere os mod, at de bliver en del af besparelserne, siger Hanne Klit.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit (S), forklarer, at udvalget har sendt alle forslag videre med en anbefaling om, at der først og fremmest spares på administration og på områder, der ikke umiddelbart påvirker serviceniveauet. Frede nogle af de mange truede områder har Hanne Klit og resten af udvalget derimod afvist.

Det kan godt være, at det hele er ømtåleligt, men når man sidder i et socialudvalg, så må man også påtage sig det ansvar, det er at prioritere, og der må være områder, som socialudvalget ikke vil røre ved. Annette Blynél, formand for Rådet for Socialt Udsatte i Svendborg

På tirsdagens møde i udvalget blev hele sparekataloget med alle 67 spareforslag for i alt 46 millioner kroner sendt videre i det politiske system - uden undtagelse. Det betyder, at den meget omtalte gadesygeplejerske stadig er i fare for at blive sparet væk side om side med lukningen af væresteder og nedskæringer i hjemmeplejen.

Svendborg: Hvis brugerne af de lukningstruede væresteder for socialt udsatte havde troet, at politikerne i Social- og Sundhedsudvalget ville komme dem til undsætning og tage nogle af de voldsomme spareforslag af bordet, bliver de slemt skuffede.

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte i Svendborg, Annette Blynél, er dybt skuffet over udfaldet. Hun havde en forventning om, at politikerne på tirsdagens møde havde fredet nogle af de omstridte spareforslag.

- Jeg havde en klar forventning om, at socialudvalget ville have nogle klare socialpolitiske prioriteringer, og jeg synes, at det her er at skyde problemet videre, siger Annette Blynél med henvisning til, at hele bunken af spareforslag nu ender på bordet i Økonomiudvalget.

Hun har på vegne af rådet lavet et høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget, og hun kan ikke forstå, at udvalget nu sender hele sparekataloget videre.

- Hvad skulle de så med høringssvaret, spørger hun.

- Det kan godt være, at det hele er ømtåleligt, men når man sidder i et socialudvalg, så må man også påtage sig det ansvar, det er at prioritere, og der må være områder, som socialudvalget ikke vil røre ved, siger Annette Blynél.