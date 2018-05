Hjemmeholdet havde håbet på revanche for forårets hjemmebanenederlag i Serie 1, men måtte efter kampen konstatere, at det mål ikke blev indfriet. Før pausen var det småt med chancer til begge hold, der ellers kombinerede fint midt på banen, men manglede præcisionen i den sidste aflevering. Største chance tilfaldt Alexander Paulsen, der blev spillet helt fri af Michael Jørgensen, men skarpheden, der ellers har været forårets varemærke, svigtede fem minutter før pausen. Efter pausen forsøgte Ringe med pres spil højt på banen, men konstant lykkedes det hjemmeholdet, at kombinere sig ud af den ikke alt for vellykkede taktik fra udeholdets side. Specielt Tårups højre side, med lynhurtige Jeppe Hedegaard som strateg, havde dygtigheden til at skabe gode omstillinger, trods det høje pres. Med knap ti minutter tilbage havde mange indstillet sig på 0-0, og dermed omkamp, men ud af næsten ingenting, blev en stikning i Ringes venstre side forlænget ind i det lille felt, hvor en lang tå sendte bolden forbi Tårups målmand. I en hektisk offensiv fra hjemmeholdets side for at fremtvinge uafgjort og dermed forlænget spilletid, fik Ringe sit andet gule kort, og flere appellerede for straffespark i slutfasen. Med nederlaget kan Tårup nu koncentrere sig om turneringen, hvor holdet stadig er på oprykningskurs, og flere af de spillere, der blev sparet i dagens pokalkamp, er med igen, når holdet på lørdag møder Tved, der er gæster på Tårup Stadion. (JOSC)