Op mod 240 nyborgensere var tirsdag aften samlet til borgermødet på Bastionen for at høre om visionerne for Strandvænget. Fyens Stiftstidende spurgte fire tilfældigt udvalgte deltagere om deres drømme og forhåbninger for udviklingen af det nye boligområde.

Allan Hansen, Nyborg: - Mit håb er, at det bliver et skønnere område, end tilfældet er i dag. Den store betonklods har ligget der i mange år, og vi har bare ventet på, at der var nogen, der gjorde noget ved det. Det kommer der nu, så alt bliver taget imod med kyshånd. Ud fra det jeg har hørt om planerne indtil nu, så lyder det som et spændende projekt. Men det er vigtigt at se tingene som en helhed og bevare respekten for eksempelvis kystlinjen og den dejlige park, vi har derude.

Dorte Egelund Jensen: - Vi er meget spændte, positivt spændte. Vi vil med glæde tage imod, at der kommer nye borgere til området. Man skal være opmærksom på at bevare naturen, som den er. Det optimale ville være lav bebyggelse, fordi det ikke er kønt, hvis byggeriet bliver for højt. Ofte er det jagten på profit, der gør, at man bygger i højden. Samtidig må der meget gerne være et varieret byggeri.

Frede Andreasen, Nyborg: - Jeg håber, at vi får en masse gode boliger derude. Meget gerne blandet byggeri, som også er det, jeg kan forstå, der er lagt op til. Det tror jeg kan tiltrække folk udefra, hvor byggeriet på havnen måske mere henvender sig til nyborgenserne. Min egen datter er lige flyttet ud i Skovparken, og jeg tror på, at det nye byggeri kan være med til at give hele området et løft. I forvejen er der ved at ske et skift, hvor der igen flytter flere børnefamilier derud. Måske kan det til sammen gøre, at det igen bliver aktuelt med en skole i området.