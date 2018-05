1 / 3

Inge Vedel Simonsen, Odense - Jeg har set revyen næsten hvert eneste år. Min gamle chef lavede en tur til revyen hvert år, og senere har vi selv taget til Kerteminde for at se revy. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange vi har set den. - Vi ser også Rottefælden i Svendborg, men Kerteminderevyen er helt klart vores favorit. Den er bedre, for den går ikke så meget under bæltestedet for at være sjov. Det er for billigt, hvis man kun kan lave sjov ved at gå under bæltestedet.