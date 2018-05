112 begejstrede abonnenter fik et kig ind i Kerteminderevyens "maskinrum". Og så fik de et par smagsprøver på, hvad der venter gæsterne i dette års revy - der var ikke et øje tørt.

Til at give et fingerpeg (eller måske gøre forvirringen fuldkommen), så var der også i salen en planche med titler på de numre, der foreløbig er med. Af den liste fremgik det, at man i dette års Kerteminderevy både skal hilse på Putin, Erdogan og De tre små grise. Man kan også se frem til numre som "Scor med mor" og My Fair Mette, og selvfølgelig skal vi som altid have et gensyn med Klatteminde Byråd.

112 af Fyens abonnenter fik den oplevelse tirsdag eftermiddag, og det var virkelig et kig ind i maskinrummet : stiger med malerklatter var skubbet ind i hjørnet for at give plads til publikum, og et bord bagest i salen var fyldt med rekvisitter, som kunne give anledning til lange nattegrublerier: Hvad pokker skal revyen med en balalejka og en barbiedukke, en plysbamse og en stor cigar, et cykelhorn og en vikingeøkse?

Kerteminde: En ting er at se Kerteminderevyen , og det kan i øvrigt ikke anbefales varmt nok. Men noget helt andet er at få lov til at få et kig ind i revyens "maskinrum". Høre de medvirkende fortælle om, hvordan de arbejder, høre direktøren fortælle om sine udfordringer - blandt andet anklager om at lave en racistisk plakat .

Men dette års nok allerbedste nyhed er nu alligevel, at der også bliver gensyn med de to imamer fra Grimhøjmoskeen - dem der blev kåret som årets revynummer for et par år siden.

De 112 deltagere i Cafe Stiften fik tirsdag lov til at se nummeret i den rå udgave uden kostumer eller kulisser - bare med Kim Hammelsvang og Farshad Kholghi i topform. Uden på nogen måde at tage pusten ud af nummeret kan vi afsløre, at de to uddeler prisen for Årets Islamiske Musical, og prisen går til: Ali Get Your Gun.

Farshad Kholghi kunne i øvrigt afsløre, at imamerne også skulle have været med sidste år (med en helt anden tekst), og de var da også med i de første forpremierer, men blev taget af, fordi nummeret ikke var godt nok.

I det hele taget var sidste år et hårdt år, fastslog Kim Hammelsvang.

- Jeg havde et nummer med Søren Pind, som jeg var vild med. Jeg havde virkelig brugt meget tid på det, og vi havde endda indforskrevet et børnekor, der skulle medvirke. Men også det nummer droppede vi efter forpremieren - jeg kunne mærke, at det ikke virkede. Og så skal man stoppe, selvom det er mange spildte kræfter - for det er det bedste for revyen. Det skal være supersjovt, ellers skal det ikke med.