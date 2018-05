motionsløb

Fra 141 hold i 2017 til blot 68 i år. Tæt løbskalender en del af skylden for deltagernedgang for Bike and Run i perfekte rammer. Tendensen er landsdækkende.

Fredericia: Solen bagte ned over græs og parkeringsareal ved Fredericia Sundhedshus, da der blev varmet op i fin stil til årets udgave af Bike and Run i Fredericia. Men de helt perfekte forhold til trods, så var minerne ikke helt tilfredse hos løbsarrangør Ib Østergaard fra Fag og Firmaidrætten i Fredericia. - Vi har kun halvt så mange hold med som sidste år, så det er selvfølgelig lidt skuffende. Men vi kan se, at der er en generel afmatning alle de steder, hvor der holdes Bike and Run, siger Ib Østergaard. Det er niende gang Fag og Firma Idrætten i Fredericia arrangerer Bike and Run.Løbet afvikles 12 steder i Danmark.



Alle hold gennemfører en marathon fordelt på tre gange løb og to gange cykling.



Løberuten er på to gange 2,5 km, mens cykelturen er på 13,4 km med vendepunkt ved Fjordalleen i Østerby.



Løbsresultater kan følges på firmaidrættens hjemmeside under bike and run. Han tror stadig på konceptet om at sætte firmaer og venner til sammen at lave et hold på fem, der tilsammen skal dels cykle, dels løbe et marathon. - Vi er da klar næste år igen, og så skal vi måske organisere os lidt anderledes. Vi har brugt mange kræfter på vores "mudrace", og det har måske taget lidt opmærksomheden fra det her, siger Ib Østergaard.

Stor frivillig indsats

For de 68 deltagende hold kunne aftenen ikke tegne bedre. Det fine vejr trak tilskuere til både ved start og mål og ude langs ruterne. En duft af grill lagde sig over pladsen, hvor firmaholdene havde gjort klar til hygge, og sendte et luftspor ud til løberne og kørerne på ruten, så de måske gav den ekstra kræfter på vej til mål. Præcis kl. 18 røg de første løbere afsted på to gange 2,5 km løb langs Østerstrand. Og formand for Fag og Firma Karl Gustav Sørensen kunne tage fat på at rykke rundt på afspærringer, så der var klar til, at cyklisterne kunne komme ind på pladsen. - Det er næsten det samme arbejde, om vi har 10 eller 100 løbere. Vi skal have dækket de samme posteringer ude på ruten, og skal have folk her på pladsen. Selvfølgelig er der lidt mere tryk på, når der er så mange deltagere, som vi havde sidste år, siger han.

Udfordret af kronprinsen

Mellem 80 og 100 hold er det ideelle for løbet, så det satser man at nå op på næste år. Men inden da skal der bruges frivillige kræfter på at arrangere Fag og Firmas øvrige events - et helt nyt mandeløb og den store succes Kvindernes Mudrace til september på Fælleden. - Så vi lægger også selv mange aktiviteter i kalenderen, som folk kan vælge til, erkender Karl Gustav Sørensen, som dog også ser både Hannerupløbet grundlovsdag og Royal Run, som markerer kronprins Frederiks 50 års dag som løb, der har udfordret deltagerantallet i årets Bike and Run. - Og så var der optræk til konflikt, hvor folk måske har været i tvivl om, hvorvidt de har været i arbejde eller strejket. Det kan også have haft betydning, siger han med henvisning til, at løbet blandt andet er en yndet aktivitet for firmahold.

Video fra løbet: