Torsten Laen er imponeret over den støtte, som publikum gav holdet i hjemmekampen mod Skjern. Den har han ikke oplevet bedre, siden han kom tilbage til klubben i 2016. GOG sender to busser med fans til afgørelsens time i Skjern, onsdag aften, og direktør regner med yderligere 100 støtter i gult i en fyldt Skjern Bank Arena.

Håndbold: Da GOG søndag spillede en tæt anden semifinale mod Skjern Håndbold, hvor fynboerne tabte med et enkelt mål, var stemningen i Su'vi:t Arena på kogepunktet fra opgøret blev sat i gang. Publikum stod op - klappende - i hovedparten af de gules angreb. Den støtte imponerer GOG-veteranen på stregen, Torsten Laen, der stopper karrieren, når denne sæson er slut. Laen siger: - Jeg har ikke oplevet en så massiv og flot støtte fra publikum, siden jeg kom tilbage til GOG (til sæsonen 2016/17, red.). Støtten var exceptionel - det var ligesom i "gamle dage". Det kan blive langvarig affære Den tredje og afgørende DM-semifinale mellem Skjern Håndbold og GOG kan blive en langvarig affære.Opgøret i Skjern Bank Arena begynder klokken 20.30, og der SKAL findes en vinder. Ender den ordinære kamp uafgjort, skal holdene ud i to gange fem minutter. Er stillingen forsat lige, går det løs i ydeligere to gange fem minutter. Og det hele kan ende i straffekast-konkurrence.



Vinderen af opgøret i Skjern skal møde BSV i DM-finalen, hvor der spilles bedst af tre kampe. Både Skjern og GOG vil have hjemmebanefordel i en finale - med hjemmekamp i første og i en eventuel tredje kamp. Første DM-finale spilles i enten Skjern eller Gudme på søndag, kl. 16.10.



Taberen af opgøret skal møde Aalborg Håndbold i bronze-kampen, hvor der også spilles bedst af tre kampe. Og også her vil både Skjern og GOG have hjemmebanefordel. Første bronze-kamp spilles i enten Skjern eller Gudme på mandag, kl. 18.30. - Var det så ikke skuffende ikke at kunne give fansene en sejr? - Det er jo to hold, som ligger meget tæt, og hvor tingene bliver afgjort på de små ting. Under alle omstændigheder var vi med til at give publikum et intenst dram, som er en semifinale værdig. I sekunderne efter nederlaget på et mål - uafgjort ville have sendt GOG i DM-finalen - hang GOG-spillerne med hovederne, men netop Torsten Laen holdt hovedet koldt og begyndte straks at klappe ud mod publikum som tak for støtten. Og han trak holdkammeraterne med i takken. Onsdag aften vil der også være gul støtte at finde på lægterne i Skjern Bank Arena, når det hele skal afgøres i tredje kamp, selv om opgøret først spilles 20.30. GOG sender således to busser til det vestjyske, og direktør Kasper Jørgensen forventer, at cirka yderligre 100 fans selv vil finde vej til Skjern.

Skjern under pres

Skjern Bank Arena var ikke helt fyldt i torsdags, hvor Kristi himmelfartsferien vel kostede 400-500 tilskuere. Sådan vurderer man det i hvert fald i Skjern Håndbold. Til gengæld forventer Sascha Laulund Madsen fra klubbens afdeling for event og marketing stort set udsolgt, onsdag aften. Det vil sige omkring 3000 tilskuere. - Vi har mærket meget stor interesse omkring kampen, tilføjer Sascha Laulund Madsen. GOG-spillerne vil altså komme til at mærke en markant støtte den anden vej i tredje kamp, men Torsten Laen siger: - Hvis dommerne deler sol og vind lige, så tror jeg ikke det bliver en ulempe for os. Man kan lukke af for meget. Vi er i tredje kamp, og allerede i den første viste vi, at vi kan gøre det i Skjern. Fra GOG-cheftræner Nicolej Krickau lyder det: - Vi er glade for vores stærke hjemmebane, og den støtte, vi altid får der. Men i løbet af sæsonen har vi vist, at vi også kan gøre det godt på udebane. Og nu kommer Skjern altså under pres for at gøre det færdigt på sin hjemmebane foran deres mange fans.

Troen er der

GOG-spillerne havde fridag mandag efter det højspændte opgør i søndags. Truppen samledes tirsdag midt på eftermiddagen til det eneste træningspas, før det går løs i Skjern. De gule leverede søndag en af sæsonens bedste forsvarspræstationer - dog med det markante men, at der skal bedre styr på svenske Markus Olsson, der kom til for mange afslutninger og scoringer i anden halvleg. Det var i angrebet, det virkelig haltede for GOG'erne, der missede oplagte chancer på en stærkt spillende Emil Nielsen i Skjerns mål og blandt andet - ganske unormalt - brændte hele fire straffekast. - I træningspasset vil vi arbejde med at skærpe vore afslutninger - blandt andet med, hvordan vi får os bragt i endnu bedre positioner til at afslutte, sagde Nicolej Krickau inden træningen gik i gang. Cheftræneren tilføjede, at det bliver en nøgle for GOG i Skjern "at turde spille med risisko". - Men jeg mærker en glæde i truppen over at skulle spille kampen - og en tro på, at det kan lade sig gøre at vinde, fastslår Nicolej Krickau.

Ingen tanker om bronzekamp