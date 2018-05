Erfaringerne fra affaldsforsøg viser, at det godt kan betale sig at genanvende plastik - hvis det ikke skal skylles for at blive rent, og vi sorterer det godt nok.

Plastik skaber problemer i miljøet verden over, ikke mindst i verdenshavene. Men odenseanerne skal ikke sortere plastik fra i deres affald, når de fra foråret 2019 skal i gang med en mere omfattende affaldssortering.

Det skyldes, at indsamlingen af plastik har vist sig problematisk. Dertil kommer, at plastik, som har været brugt til emballage af fedtede stoffer og mad, først skal skylles. Og sker det i lunken eller varmt vand, begynder energiregnestykket at gå den forkerte vej, konkluderer COWI i en rapport lavet til Odense Renovation i forbindelse med et større forsøg med affaldssortering.

Derfor skal plastik foreløbig sorteres som "restaffald", alt imens forvaltningen undersøger muligheden for at større fynsk samarbejde om en fælles centralt eftersorteringsanlæg, der kan sortere blandt andet plastik fra. Der kan godt gå flere år, før en eventuel løsning ser dagens lys.

Lykkes det at få lavet et eftersorteringsanlæg, bliver det muligt at sortere plastikken fra i udvalgte typer, hvoraf en del vil kunne sælges.

Sammenblandet plastik - som den ved en sortering i hjemmet - koster derimod penge at komme af med. Omkring 10 millioner kroner om året, vurderer Odense Renovation.

- Viser det sig, at et fælles fynsk eftersorteringsanlæg ikke bliver en mulighed, vil affaldssystemet i stedet blive suppleret med yderligere en husstandsbeholder til plast, skriver man i et notat om den fremtidige affaldssortering i Odense.

Det vil betyde tre affaldsspande ved hver husstand. Og denne ordning kan forventes at medføre en øget omkostning på omkring 16 millioner kroner om året for Odense Kommune, hedder det i notatet.

Det har politikerne dog ikke taget stilling til endnu.