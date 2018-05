Der skal et tillæg om fredning til den lejekontrakt, Det Fynske Kunstakademi underskriver inden indflytning i kunstbygningen. - Spild af tid, siger rektor Lars Bent Petersen og minder om, at forvaltningen selv holder til i en fredet bygning - nemlig Odense Slot.

Det skal ikke ramme Det Fynske Kunstakademi, der inden længe flytter ind i den tidligere Fyns Kunstmuseum-bygning på Jernbanegade 13, at Odense Byforening gennem Slots og Kulturstyrelsen søger at få den fredet. Det har et flertal i By- og Kulturudvalget besluttet.

- Som lejer og bruger af kunstbygningen må kunstakademiet have et vist spillerum, selv om vi anerkender, at man samtidig skal passe på bygningen. Men når vi nu politisk har besluttet, at skolen skal derind, er det absurd, hvis den ikke kan få lov at bruge bygningen, siger Anders W. Berthelsen (S).

Lejekontrakt i fredet bygning By- og Kulturudvalget besluttede at sende den første del af Venstres forslag videre til godkendelse sammen med K og S's tillægsforslag, så embedsmændene nu skal rette sig efter følgende:



"Når der er indsendt en anmodning til Slots- og Kulturstyrelsen om fredning af kunstbygningen, Jernbanegade 13, fra Byforeningen for Odense, skal vi sikre, at der tages vare på bygningen frem til styrelsen træffer en afgørelse. Denne varetagelse rækker ud over den omsorg, der bliver draget i dag for bygningen, grundet dens høje bevaringsværdighed. Med en fredning øges nemlig kravene til, hvad der ikke må ændres, væsentligt.



Konservative og Socialdemokratiet ønsker derfor, at By- og Kulturforvaltningen indgår i en dialog med Det Fynske Kunstakademi om bygningens indretning m.v. (...)

Sammen med udvalgets konservative repræsentant Kristian Guldfeldt fremlagde han derfor et tillægsforslag til det oprindelige, som betyder, at By- og Kulturforvaltningen skal gå i dialog om indretning med kunstakademiet, og at forvaltningen ikke spænder kravene til bygningen i forhold til, hvad de er i dag.

- Mon ikke der allerede er regler for, hvad man må foretage sig af ændringer i en fredet ejendom, og vi har da tænkt os at følge loven, akkurat som Odense Kommune forventes at gøre, siger rektor for Det Fynske Kunstakademi, Lars Bent Petersen.

- For mig at se behøver det ikke at være et problem at bruge en fredet bygning - for eksempel holder By- og Kulturforvaltningen selv til i en fredet bygning, nemlig Odense Slot, og det kan da sagtens lade sig gøre for dem, så hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre for os? Jeg synes, det har været spild af tid at drøfte dette punkt, siger han.

