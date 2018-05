By- og kulturudvalget i Odense godkendte tirsdag i en indstilling om ny affaldsordning også at arbejde videre med et fælles fynsk eftersorteringsanlæg. Ikke alle var klar til at diskutere, om samarbejde med private er en mulighed.

By- og Kulturudvalget i Odense godkendte tirsdag en indstilling om at arbejde videre med at undersøge mulighederne for samarbejde med de andre fynske kommuner om et fælles centralt eftersorteringsanlæg til affald i forbindelse med en ny affaldsordning. Udsigten til et sådant anlæg har vakt bekymring hos virksomheden NC Miljø i Ringe, som er interesseret i at modtage det kommunale madaffald og har investeret stort i at kunne håndtere det.

Alle partier i udvalget var enige om at gå videre med arbejdet, men Venstre og Konservative forsøgte med en tilføjelse at sikre sig, at man ville undersøge mulighederne for samarbejde med private.

- Vi ville gerne, at man skulle afsøge mulighederne for at indgå et privat partnerskab eller udbyde opgaven, og om der var nogen mulighed for det. Men det var kun os, som syntes, at vi skulle gå videre med det, siger formand for udvalget, Jane Jegind (V).

- Man kan ikke være sikker på, at det private bliver tænkt ind nu. Jeg kan heller ikke være sikker på, at man ikke tager det med, men jeg ville gerne have haft den garanti, siger hun.