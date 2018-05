Det viser evalueringen Efter otte måneders levetid er de 10 nye ungdomscentre, der har erstattet 35 lokale klubtilbud, blevet evalueret.Evalueringen viser blandt andet, at ... ... 3.806 forskellige børn mindst én gang er kommet i et af ungdomscentrene. Til sammenligning var 1.950 børn i foråret sidste år meldt ind i en lokal fritidsklub. ... 88 procent af børnene i ungdomscentrene er tilfredse eller meget tilfredse med tilbuddet. ... mange ikke ved nok om, hvad centrene tilbyder. ... der er stor forskel på, hvor meget de 10 centre bliver brugt og besøgt. ... ikke alle centre endnu er om- og færdigbygget. ... afstanden mellem skole og ungdomscenter er afgørende for, hvor meget børnene bruger stedet.

Lukningerne blev mødt af kritik og skæld ud fra både medarbejdere og forældre i Odenses yderområder, fordi børnene med op til syv-otte kilometer til nærmeste ungdomscenter reelt ikke ville have et klubtilbud, lød argumentet. Og i hvert fald sjældent ville komme til at bruge det.

35 lokale fritidsklubber blev sidste år lukket og erstattet af 10 nye, centrale ungdomscentre, fordi politikerne besluttede at spare otte millioner kroner og rykke pengene over til udsatte børn.

- Det tal skal vi have bragt ned for færrest muligt penge, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R), efter evalueringen af den nye kommunale klubstruktur tirsdag blev drøftet i udvalget.

Men politikerne i Børn- og Ungeudvalget synes at være enige om, at der ikke skal være 17 procent af Odenses børn - dem med en skoledag på de 10 folkeskoler i byens udkant - som har mere end fire kilometer til nærmeste fritidstilbud.

Ifølge regnestykker fra Børn- og Ungeforvaltningen vil det koste op mod 7,5 millioner kroner at supplere med yderligere fire-fem ungdomscentre og ad den vej fjerne en bid af børnenes cykel- eller bustur.

Det bliver dog næppe aktuelt, og politikerne skal nu med embedsfolkenes - og børnenes - hjælp finde andre måder at levere klubaktiviteter tæt på eleverne også i byens udkant.

- Vi vil gerne høre de unges stemmer for at finde ud af, hvad de 17 procent, der bor mere end fire kilometer væk fra et ungdomscenter, egentlig ønsker sig. Vi vil i dialog med lokalområderne, forklarer Susanne Crawley Larsen.

Hos Venstre ser Mark Grossmann gerne, at private aktører byder ind med fritidsklubtilbud i lokalområderne. Lige som det eksempelvis er sket på Spurvelundskolen og i Lumby, hvor forældre i protest mod klublukningerne har oprettet egne klubber.

Rådmanden er imidlertid bekymret for, om private tilbud - det kan også være på initiativ fra lokale idrætsforeninger - kommer til at rumme alle slags børn.

- Der behøver ikke være de samme tilbud i alle lokalområder, men vi har behov for at holde snor i, hvad tilbuddene indeholder, og at det bliver for alle i et lokalområde. Nogle gange er det ikke så svært at lave et tilbud til børn, som de er flest, men måske ikke til børn med særlige behov.

Til det svarer Mark Grossmann:

- Det kan vi sikre via en kontrakt, som skal indeholde krav om, at også særlige behov bliver imødekommet.