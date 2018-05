Livsretning

Henrik Eriksen har besluttet sig for ikke længere at være aktiv i politik. Familieliv og job trækker i den 34-årige, der to gange har forsøgt at komme i byrådet.

Fredericia: Henrik Eriksen er ikke længere politiker.

Han har meddelt Liberal Alliance, at han ikke tager en tørn mere som kandidat for partiet. Faktisk har han valgt helt at trække sig ud af aktiv politik.

- Jeg interesserer mig stadig for byen. Men man kan jo godt bidrage til byens udvikling uden at være byrådsmedlem. Det vil jeg gøre - og det kan alle andre også gøre, siger han.

Formand for Liberal Alliance i Fredericia, Kim Østergaard, ønsker Henrik Eriksen tillykke med familieforøgelsen.- Det er fint at prioritere familien, siger Kim Østergaard, som dermed accepterer Henrik Eriksens beslutning om at trække sig som LA-spidskandidat i Fredericia.



Kim Østergaard modtog besked fra Henrik Eriksen først på ugen og har endnu ikke en ny spidskandidat klar.



- Nu tager vi det stille og roligt. Vi har ikke travlt, siger lokalformanden, som takker Henrik Eriksen for samarbejdet og ønsker ham god vind fremover.

Der er flere grunde til hans beslutning:

- Jeg har stillet op til byrådet to gange, uden at komme ind. Samtidig kan jeg mærke, at flammen er brændt ud. Jeg bliver træt af nogle diskussioner, som man er nødt til at tage som politiker. Dertil kommer, at det jo går ganske godt i Fredericia - og de seneste budgetter er jo ret liberale. Og endelig er der familielivet: Jeg blev far for knap to måneder siden og vil fremover fokusere fuldt på familie og job, siger han.

“ Jeg har altid holdt af at debattere. Det må jeg så gøre på en anden måde fremover. Henrik Eriksen, tidligere LA-spidskandidat

Han ærgrer sig over politikerlede og tendens til, at politikere skydes motiver i skoene.

- Den slags vil jeg ikke udsætte min familie for, siger han.