- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt med Jason. Også fordi han var kommet så godt i gang med sæsonen, lyder det fra Morten Svendsen.

Sportschefen håber dog, at Jason Jørgensen vi være til rådighed allerede til Team Fjelsteds næste match - ude mod Holsted Tigers, onsdag den 23. maj.

Morten Svendsen regner dog med at have fundet en habil erstatning for sin unge fynbo til onsdag aftens match i tyske Tobias Busch.

- Busch laver mange point i England for øjeblikket, og han har også tidligere kørt i Danmark - blandt andet for Outrup. Så han kender forholdene i Danmark, konstaterer Morten Svendsen, der ser gode chancer for atter at tage en sejr mod Holstebro Elite, selv om vestjyderne med Kenneth Bjerre og Bjarne Pedersen i spidsen har et markant hold på papiret. Bjerre og Pedersen scorede begge 13 point i de to klubbers opgør i Holstebro.

Hos Team Fjelsted scorede kaptajn Peter Kildemand og Frederik Jakobsen hver 11 point, Anders Thomsen scorede 10 point, mens Christian Thaysen scorede et point. Og så blev det altså til 12 point til Jason Jørgensen.