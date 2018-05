33-årig er idømt otte års fængsel for blandt andet to drabsforsøg i Københavns omegn. Han har anket dommen.

Tidligt om morgenen 5. december 2016 bankede det på døren hos en mand i bebyggelsen Rundgården i Søborg.

Da han lukkede op, stod en af hans bekendte udenfor. Han var dog ikke kommet på høflighedsvisit, for i hånden havde han en skarpladt pistol, og på klos hold affyrede han to skud mod lejlighedens beboer.

Selv om han var ramt af et skud i maven, lykkedes det offeret sammen med en kvinde, der også var i lejligheden, at flygte ud ad et vindue.

Tirsdag er en 33-årig mand af et nævningeting ved Retten i Glostrup blevet idømt otte års fængsel for blandt andet to drabsforsøg og for at bringe andres liv og førlighed i fare.

Det skriver retten på sin hjemmeside.

Det var nemlig ikke slut med skuddene i lejligheden.

Da den 33-årige kom ud på gaden, affyrede han to skud mod ejendommen, og ramte offerets vindue med det ene. Dermed bragte han andres liv og førlighed i fare, siger retten.

Senere på dagen tog den 33-årige til Dyssegård, hvor han opsøgte en anden ven.

De to mænd gik en tur. Undervejs trak den 33-årige pludselig igen sin pistol og forsøgte at skyde vennen. Det lykkedes dog vennen at overmande ham og tage pistolen fra ham.

En uge senere blev vennen i øvrigt anholdt med pistolen.

Motivet til de to drabsforsøg var ifølge retten personlige mellemværender. Der var altså ikke tale om banderelaterede skyderier.

Manden blev allerede 19. december sidste år fundet skyldig, men straffen er først udmålt tirsdag, fordi Retslægerådet skulle komme med en udtalelse om hans psykiske tilstand på gerningstidspunktet.

Den viser, at han ikke var sindssyg, da han begik forbrydelserne. Men han har efterfølgende udvist psykotiske symptomer.

Derfor bestemte nævningetinget, at han skal anbringes på en psykiatrisk afdeling, indtil han er rask nok til at afsone dommen.

Den 33-årige har under sagen nægtet sig skyldig i drabsforsøg, våbenbesiddelse og i at have bragt andres liv i fare, og han har anket dommen til Østre Landsret.