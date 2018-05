Fyns Amts Avis: Et opløftende lys i mørket

Det var en voldsom mavepuster Taasinge Museum blev tildelt for nylig, da det kom frem, at hele opsparingen er forsvundet som følge af et bedrageri begået af museets eksterne regnskabsfører. Og ikke nok med, at museet dermed er tvunget i knæ rent økonomisk; museets aktiviteter er naturligvis også sat under voldsomt pres, når det pludselig kan komme til at knibe med penge til at betale regningerne med.

“ Midt krisen er der heldigvis lys, som indgyder håb

Hvorfor regnskabsføreren har begået bedrageriet er endnu ikke afdækket, med det er, som Tåsinge Museumslaugs formand Keld Thrane udtrykker det, en katastrofe for museet.

Truslen om, at Taasinge Museum skulle lukke ned for aktiviteterne, er naturligvis reel, når pengene er væk, og med alle de opgaver, de frivillige rundt om museet udfører, er der på ingen måde blot tale om en lettere støvet opgave med at holde styr på arkivkasser. Museet løser adskillige væsentlige opgaver i lokalsamfundet, og uden de gode, frivillige kræfter vil der opstå et stort hul efter Taasinge Museum. Selve formidlingen og opsamlingen af lokalhistorien har en stor historisk værdi både i undervisningsøjemed, men også når det gælder turismen. Det vil være et tab, hvis det ikke længere er muligt for skoleklasserne at besøge museet og blive klogere på den helt lokale historie.

Dertil kommer hele vedligeholdelsen af bygningerne, og alle de praktiske gøremål i museet og haven rundt om. Og så må hele opgaven med plejen af Bregninge Bakker ikke glemmes. Der er med andre ord mange opgaver, de frivillige løser, uden de tiltrækker sig stor opmærksomhed. Det er værd at lette på hatten for det store stykke arbejde, som altså udgør et stort aktiv for ikke kun Tåsinge, men hele lokalområdet.

Derfor er det også særdeles opløftende, at mandagens frivilligdag på museet mundede ud i, at mere end en håndfuld nye frivillige er klar til at give et nap med. Og endnu flere kan være på vej til at investere tid i de frivillige opgaver. Og ja, noget gives da også retur for frivillige arbejde - det sociale samvær har stor værdi - men der er altså tale om frivilligt arbejde.

Situationen reddes naturligvis ikke af, at nye frivillige melder sig under fanerne - bedrageriet vil stadig efterlade tydelige spor. Men der tændes et håb, når lysten til at investere tid i vores fælles historie viser sig, og når der endda er eksempler på mennesker, som vil bidrage med kroner og ører til, at bringe økonomien tilbage på ret kurs. Det er der nemlig også eksempler på. Så ja, midt krisen er der heldigvis lys, som indgyder håb om og tro på, at Taasinge Museum nok skal klare skærene.