Det er 199 år siden, H.C. Andersen flyttede ud af sit barndomshjem og videre til København, men så lang tid tog det ikke, da et enigt By- og Kulturudvalg tirsdag besluttede at forsøge at sikre en fredning af huset på adressen Munkemøllestræde 3.

At huset på ikke allerede er fredet, kom bag på de øvrige medlemmer af by- og kulturudvalget - præcis som det nogle uger tidligere var sket for rådmand Jane Jegind (V), der havde stillet forslaget om fredning.

Huset har i knap 100 år været museum, hvilket har forledt flere til at tro, at det var fredet på samme måde som Møntergården og digterens fødehjem i Hans Jensens Stræde. Da det blev indviet som museum i 1930, havde dets facade havde været markant ændret i forhold til sit oprindelige udseende, og dengang blev det ført tilbage til det oprindelige.

Med beslutningen om at frede bygningen, går en sag i gang hos Slots- og Kulturstyrelsen, som forestår fredninger. Sådan en sag kan tage op mod flere måneder.

Digteren boede i huset fra 1807 og 12 år frem, til han flyttede til København.