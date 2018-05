Arveafgift

Finanslov: Regeringspartierne Konservative og Liberal Alliance vil have mindsket arveafgiften, hvis ikke afskaffet helt. Ifølge Venstres finansminister Kristian Jensen (V) har andre områder dog forrang.

- En mindre arveafgift er ønskelig, men i Venstre er der nogle ting, vi mere lægger vægt på, som f. eks. en øget indsats på områder som turisme og infrastruktur. Men vi vurderer det, når vi strikker efterårets finanslovsudspil sammen, siger han til avisen Danmark.

Samtidig afviser han risikoen for øget ulighed mellem borgerne i de forskellige landsdele som argument mod at ændre arveafgiften, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremfører.

- Jeg anerkender ikke sådan en misundelsesfilosofi, at når noget er godt for andre, er det skidt for mig. I øvrigt hører det med til billedet, at de, der efterlader sig store formuer, som regel også har bidraget med væsentligt højere marginalskatter end dem, der ikke har opbygget store formuer, siger Kristian Jensen.