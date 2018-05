Danske Airbnb-værter skal måske til at indstille sig på, at deres udlejning fremover bliver indberettet til skattevæsenet.

I hvert fald tager Airbnb positivt imod den nye udlejningsaftale, som regeringen tirsdag har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale.

I en skriftlig kommentar fra Airbnb hedder det:

- Dagens udmelding fra Skatteministeriet er gode nyheder for danske familier, der gerne vil dele deres hjem. Vi nærstuderer forslaget, men kan allerede nu sige, at vi støtter den danske regerings fremskridtsvenlige tilgang.