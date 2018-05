Vandet i Kerteminde er fem grader varmere end samme tidspunkt for et år siden, og det har mange strandgæster udnyttet til at hoppe i vandet.

Første halvdel af maj plejer ikke at falde ind under badesæsonen i Danmark for andre end vinterbadere på jagt efter det kolde gys, men på Nordstranden i Kerteminde forholder det sig anderledes i år. Selv om de kommunale badebroer endnu ikke er monteret, og livredderne først indfinder sig i deres tårne om halvanden måned, lå der ved 13-tiden tirsdag - en ganske almindelig arbejdsdag - omkring 100 letpåklædte mennesker på stranden. Mange gik i vandet og opholdt der sig i adskillige minutter ad gangen, og de var ikke engang nødt til at plaske rundt for at få varmen. - Det er faktisk behageligt nok, sagde en kvinde til fyens.dk efter en svømmetur. For blot en uge siden målte Fjord&Bælt vandtemperaturen til 11,7 grader celcius, men efter nogle ægte sommerdage uden så megen vind er det gået at stærkt med at opvarme vandet langs kysten. - Temperaturen viste 14,5 grader i formiddags, og nu (klokken 15) er den 15 grader, siger chefbiolog Jakob Højer Kristensen fra Fjord&Bælt.

Fem grader varmere end samme dato i fjor

Til sammenligning viser Fjord&Bælts historik, at temperaturen, der måles i vandoverfladen, den 15. maj 2017 blot var 9,5 grader. Nordstranden hører endda ikke til de strande med den varmeste badevandstemperatur. Andre steder i landet er vandet nået op på 17 grader, og DMI skriver, at vandtemperaturen er usædvanligt høj for årstiden. En periode med kraftig vind kan få temperaturen til at dale igen, da den relativt korte periode med varmt vejr kun har nået at opvarme overfladen. - Vi har haft meget rolige vindforhold de senere dage. Dermed står Solen og bager direkte på de øvre meter af vandet - især i lavvandede områder. Det varmer havet markant op, siger oceanograf Jakob Voge fra DMI til dmi.dk.

Det gule mysterium