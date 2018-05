Et forskningsprojekt stiller skarpt på kulturmiljøer i Danmark. To arkitekter vandrede derfor rundt på Helnæs i Assens Kommune for at notere sig naturen og bybilledet.

I løbet af den seneste måned har man forskellige steder i Assens Kommune kunnet spotte to arkitekter, som har taget billeder og noter af forskellige bygninger og naturskønne steder. Realdania har nemlig sammen med Arkitektskolen i Aarhus søsat et forskningsprojekt, som skal sætte fokus på kulturmiljøer i forskellige kommuner landet over. Assens er sammen med Stevns, Rebild og Syddjurs kommuner de første til at være med. Mette Boisen Lyhne og Cecilie Julie Nielsen - de to arkitekter - skal besøge 30 kommuner i alt. “ Lige her, hvor vejen slår et sving, kan man se en gammel gård, et bindingsværkshus og et nyere hus i mursten. Og det er netop, når man kan se forskellige tidperioder i et område, at det bliver interessant. Cecilie Julie Nielsen, arkitekt Ved Helnæs Mølle begynder Mette og Cecilie deres tur rundt på halvøen, som Mette kalder Helnæs. - Det føles som en ø, selvom den er forbundet med fastlandet. Turen går fra møllen gennem landsbyen hen til andelsmejeriet, rundt til den gamle brandstation og tilbage igen. Solen brager ned fra en skyfri himmel og glitrer i enkelte glasurbelagte tage, dem er der ellers ikke mange af herude. Det er hovedsageligt bindingsværkshuse med stråtag. Både Mette og Cecilie udbryder da også flere gange undervejs "Ej, se hvor fint" eller "Jeg skal lige have et billede af det her". Kulturmiljø-projektet løber indtil 2021. Arkitekterne kan dog sætte flueben ved Assens Kommune allerede omkring sommerferien i år. Da er de efter planen færdige med den rapport, der bliver resultatet af deres undersøgelser.

Historisk værdi

Et kulturmiljø betyder et geografisk afgrænset område, hvor man mener, at der er særlig stor historisk værdi. Så det kan altså være mange forskellige områder. Mette og Cecilie koncentrerer sig hovedsageligt om områder, hvor der er nogle bygninger. - Det er der, vi har vores primære fokus, netop fordi vi er arkitekter, siger Mette. De er ikke nået mange meter væk fra Helnæs Mølle, før de pointerer, at man kan se på den vej, som løber igennem byen, at Helnæs er en vejby. - Man kan se, at husene lægger sig helt ud til vejen. Og vejen bugter sig naturligt gennem landskabet. Modsat hvis man havde anlagt vejen i dag, så havde den været lige og derfor mere effektiv til at fragte folk gennem byen, forklarer Mette. Det handler om, om der er en god landsbystruktur. Hvis der er mange gamle gårde tilbage i landsbyen, og hvis de er godt bevaret, så er der typisk god landsbystruktur, siger de. - Lige her, hvor vejen slår et sving, kan man se en gammel gård, et bindingsværkshus og et nyere hus i mursten. Og det er netop, når man kan se forskellige tidperioder i et område, at det bliver interessant, uddyber Cecilie.

Hjælp til kommunen

Helt konkret skal de to arkitekter udarbejde en slags skabelon til landets kommuner, så de kan blive bedre til at gennemskue og udpege, hvilke områder er værd at bevare og måske endda poste flere penge i til at udvikle. - Vi udpeger bevaringsværdierne, og så kan kommunerne eksempelvis se, hvilke bygninger er vigtige at bevare. Og vi kommer også ind på egenskaber, der er, og det betyder, at der er bygninger og områder, man sagtens kan udvikle, samtidig med at man bevarer det gamle, siger Mette. Mens Cecilie sagtner en smule bagud for at tage flere billeder af det skønne Helnæs, kommer Mette med et eksempel på en bygning, som kan bevares og bruges på samme tid. - Hos Plums Gård (i Assens by, red.) er der mange bygninger, som står tomme nu, og det er nogle enormt smukke industribygninger. Så der er kæmpe potentiale for erhvervslivet, der kan rykke ind. I stedet for at man bygger en masse nye kontorer eksempelvis her på Helnæs, i et område som ikke egner sig til industri, så kan man genanvende nogle af de bygninger, som allerede står.

Assens hurtigt ude