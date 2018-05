Kamp efter kamp hyldes han af holdkammeraterne som "vores bedste spiller igen" og "en af verdens bedste målmænd".

NHL-målmand Frederik Andersens værdi for det danske ishockeylandshold synes umulig at overdrive.

Et kig i VM-statistikken afslører da også en redningsprocent på flotte 94 og blot ni indkasserede mål i de fem kampe, han har vogtet det danske mål.

- Han er rolig, han er mental stærk, og der er ikke meget, der får ham i ubalance. Det er kvaliteter, der gør ham til en af verdens bedste målmænd. roser Oliver Lauridsen

- Han giver ingen returpucke. Han suger bare alting til sig på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved bare, det er dejligt at spille foran ham og se, hvordan alting rammer ham lige midt i maven.

- Han kan få alle skytter til at se dårlige ud, siger fortsætter Lauridsen.

Jesper Jensen Aabo kan ikke komme på en eneste ting ved Frederik Andersen, der kunne være bedre.

- Han er utrolig atletisk i forhold til sin størrelse, han er en kæmpe målmand, og normalt har målmænd på hans størrelse ikke så hurtige reflekser, som han har.

- Han er utrolig unik på den måde. Han er god på staven og hurtig på hænderne. Vi er heldige at have ham.

Hovedpersonen er glad. Indtil videre er det gået fremragende ved VM på hjemmebane. For holdet. Og for ham personligt.

- Målmanden har stor indflydelse på, hvordan kampene ender. Det har stor betydning, om du spiller godt eller dårligt, men det har været utroligt fedt indtil nu.

- Vi har spillet meget organiseret i de fleste kampe, og det har gjort det lettere for mig at spille op til mit bedste. Stor kredit til de andre. De spiller godt og hjælper mig, så jeg ved, hvor skuddene kommer fra, siger Frederik Andersen.

Han er godt tilfreds med VM indtil videre - ikke mindst med samarbejdet med backerne.

- Jo mere information, jeg kan give dem, jo bedre. Det gør det nemmere for dem at stå rigtigt, få pucken ud og komme væk fra vores ende.

- Det er vigtigt, at de snakker til mig, og at jeg gør det samme, hvis de står i vejen eller tager mit udsyn. Det har fungeret rigtig godt, og det bliver bedre og bedre, jo mere vi spiller sammen, siger han.

Og backerne nyder arbejdet foran den rolige målmand.

- Det gør bare et eller andet oppe i hovedet at have sådan en som Frederik i målet. Du stoler på, at han stort set redder første puck hver gang.

- Og når du har det i baghovedet, så kan du både hjælpe dig selv og Frederik ved at efterlade første skytte til ham og så koncentrere dig om, at ingen får fat i returen.

- At have ham på mål giver en psykologisk fordel af rang, siger Oliver Lauridsen.

Danmark spiller tirsdag klokken 20.15 mod Letland og skal bruge en sejr for at avancere til kvartfinalen.