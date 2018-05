Der bliver slået rekord, når 200 private business angels onsdag mødes til træf i Odense - de mange engle-investorer skal netværke og høre om investeringsmulighederne i 20 forskellige startups, som til gengæld møder en investorgruppe med op mod en milliard kroner i kapital.

200 private business angels med en samlet kapital på flere hundrede millioner - og op mod en milliard kroner. Det burde gøre enhver iværksætter helt blød i knæene, men onsdag er det kun en gruppe udvalgte startup og virksomheder, der får chancen for at byde sig til, når der er business angel-årsmøde i Odense. Årsmødet arrangeres af Danish Business Angels, SDU Cortex Lab, Keystones og Invest in Odense, hvor investmentmanager Michael Hansen sidder med i styregruppen. Business Angel årsmøde 200 investorer og gæster med, når Danish Business Angels, Keystones, Invest In Odense og SDU Cortex Lab inviterer til årsmøde i Business Angel-netværket.



Det er femte gang, netværket af private investorer mødes til årligt træf.



Mødet finder sted i Cortex Lab på SDU i morgen.



Til mødet kan deltagerne bl.a. høre (og hylde) holdet bag robotsuccesen Mobile Industrial Robots (MIR), når den nu tidligere medejer og fynske investor Torben Frigaard Rasmussen fortæller om investeringscasen og salget af MIR for 1,7 milliarder kroner.



Udover MIR-investoren taler en lang række gæster som de erfarne internationale investorer som Chris Rynning, stifter af den private kapitalfond nHack Group, og Peter Cowley, der har grundlagt og drevet teknologi- og byggevirksomheder i mere end 35 år og har investeret i mere end 45 startups i Cambridge og London. Han er både valgt som Englands bedste og verdens bedste business angel tidligere.



Den danske serieinvestor Lars Tvede gæster også årsmødet og deler ud af sine erfaringer, før der skal sættes navn på den bedste danske business angel i 2018. - Det er femte år, der bliver arrangeret business angel-årsmøde og det er ret vildt, at vi i år har 200 engle med. Det viser, at det er blevet mere naturligt og udbredt for private investorer at gå ind i startups, men det viser også, at de private investorer i højere grad gerne vil mødes og netværke, siger Michael Hansen, der selv har arbejdet med investorer og startupmiljøet i en årrække. Han er også drivkraften bag det årlige Investor Summit, som løber af stablen igen sener i år den 12. september i Odense.

Millioner på spil

Nu handler det i første omgang dog om de private engle, som i morgen kan netværk, når årsmødet løber af stablen i Cortex Lab, hvor de 200 business angels fra hele landet kan stifte bekendtskab med 11 virksomheder, der pitcher deres cases fra store scene. Yderligere 10 er inviteret med, selv om de altså ikke får adgang til pitch. - Vi har været igennem et screeningsforløb, hvor business-englene har foreslået virksomheder og startups. Det er virkelig spændende virksomheder inden for en række forskellige områder. Det er eftertragtede investeringsmuligheder og vi har oplevet, at nogle af dem, vi havde valgt, er sprunget fra, fordi de i løbet af de sidste uger har fået de investorer med, som de skulle bruge, siger Michael Hansen. De 200 business angels kommer fra hele landet - heriblandt de lokale fra Business Angels Syddanmark-netværket, som efterhånden tæller 60 medlemmer. En engel kan være med, når vedkommende har en investeringsramme på mellem tre og fem millioner kroner. Dermed er der altså op mod en milliard kroner i spil blandt de 200 gæster onsdag. - Men der er også flere med, som har langt flere midler end det, siger Michael Hansen.

Milliarder i MIR-robotten