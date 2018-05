Det øger ikke kun mulighederne for investorerne, men også for virksomhederne, der dermed får adgang til større investeringer og en bred vifte af investorer.

- Tidligere investerede private business angels ofte alene, men vi oplever i højere grad, at engle nu går sammen i grupper på fem eller helt op til 25 for at investere i startups og nystartede virksomheder, siger Michael Hansen.

Det er i hvert fald en udvikling, der har ramt det danske investormiljø, fortæller Michael Hansen, der sidder med i styregruppen bag årets årsmøde som repræsentant for Invest In Odense. Han er investment manager og har i mange år arbejdet med investor-miljøet og står bl.a. bag den kommende Investor Summit, som finder sted i Odense i september igen.

Der er rig mulighed for at netværke, når 200 investorer fra hele landet onsdag mødes til det årlige business angel årsmøde i Cortex Lab på SDU i Odense.

Hos Business Angels Syddanmark oplever man også den udvikling, som har været undervejs i udlandet i nogle år, men nu i stigende grad også slår igennem herhjemme, siger forretningsfører Klaus Holmsberg.

- Det startede for en seks-otte år siden i udlandet, og nu er det også for alvor nået til Danmark. I gamle dage var investorer ofte rigmænd og individualister, men i dag er er i højere grad også personer, der har tjent gode penge som direktør eller lignende og gerne vil investere dem. Hvis man har nogle millioner, så er det en oplagt mulighed at gå sammen med andre for at komme til fadet, selv om man ikke har helt så mange penge som de store investorer, siger Klaus Holmsberg.

Når man som investor skal finde nogen at dele risikoen og investeringen med, så er et arrangement som business angels-årsmødet onsdag et oplagt sted at lede, understreger han.

- Det er det, mødet handler om. Du møder nogen du ikke kender og netværker, måske er der nogen, du kan investere sammen med mellem dem, du møder. Det er i hvert fald et oplagt sted at finde dem, siger Klaus Holmsberg.