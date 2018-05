Middelfart: Der manglede skraldespande til fredagens Open By Night-arrangement, mener flere af læserne på Facebook-siden Vores Middelfart. Og de har ganske ret.

Seks til otte af gågadens skraldespande er lige nu til rensning og renovering i Nørre Aaby, fortæller Lars Frandsen, der er vejformand i Middelfart Kommune.

Skraldespandene er, ifølge vejformanden, i Nørre Aaby for at blive malet, så de får samme farve som gadelamperne på Nytorv. En beslutning, som en arkitekt har taget.

- Vi er rigtig trætte af sådan en situation som den i weekenden, siger Lars Frandsen, som mener, at kombinationen af street food på gågaden og sommervarmen har gjort, at ekstra mange mennesker har været til Open By Night.

Heldigvis vender skraldespandene snart hjem fra Nørre Aaby, og når alle gågadens skraldespande har været igennem samme tur, skulle der gerne være tre skraldespande mere at finde på gågaden, end der plejer.

Fyens Stiftstidende har tidligere beskrevet, hvordan der i weekenden flød med affald, særligt omkring Nytorv. Kommunen forklarede mandag, at man aldrig tidligere havde oplevet den slags problemer, og at man nu vil tage op, hvorvidt der skal indsættes ekstra bemanding til at rydde op efter arrangementer som Open By Night.