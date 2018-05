Folkeskolerne i Middelfart skal hjælpe med at samle affald i kommunen. Det kan skabe sammenhold og læring om vores affaldsvaner, mener formand for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma (V).

Middelfart: Skoleeleverne i Middelfart Kommune skal hjælpe med at gøre kommunen til et renere sted at færdes. Det mener formand for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma (V), og derfor foreslår hun og resten af Venstre, at affaldet kommer på skoleskemaet i kommunens folkeskoler.

- Det er ikke alle steder i kommunen, der er taget initiativ til at samle affald op, og derfor ønsker vi i Venstre, at der udpeges ansvarlige på folkeskolerne, der kan koordinere en affalds-opsamlingsdag, siger hun og påpeger, at dagen kan kombineres med læring om den skade, vi volder naturen, når vi ikke bruger skraldespanden.

Selvom det ikke nødvendigvis er skoleelever, der glemte at rydde op efter sig efter fredagens Open By Night, mener Regitze Tilma, at det ikke skader at lære eleverne, hvor længe en tom dåse bliver liggende i naturen, hvis man bare kaster den fra sig.

- Hvis man lærer, at tingene gør skade på naturen, når man smider dem, så tror jeg på, at man tænker sig om en ekstra gang næste gang, man er ved at smide affald fra sig, siger hun.