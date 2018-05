Svendborg: Østre Landsret har tirsdag frikendt den 32-årige mand, der i december blev idømt et år og to måneders fængsel for voldtægt af en sovende kvinde i september 2017.

Beviserne, som Retten i Svendborg i første instans fandt stærke nok til at dømme ham på, havde landsretten det omvendt med. De var ikke stærke nok, og derfor blev han frikendt.

Forsvarsadvokat Vilhelm Dickmeiss fortæller, at landsretsdommen blev afsagt med stemmerne fem - et.

- I det her tilfælde er bevisbyrden meget tung, og landsretten var altså enig med os i, at det ikke ud over enhver rimelig tvivl var bevist, at der var tale om voldtægt og ikke frivillighed.

Efter landsrettens vurdering kunne det ikke bevises, at den unge kvinde var i en sådan tilstand, at hun ikke var bevidst om, at et samleje fandt sted. Det var heller ikke bevist, at manden kunne tro andet end, at hun accepterede hans tilnærmelser.

Det kunne med andre ord ikke afvises, at den tiltalte var i god tro, da han gik i seng med kvinden.

Anklagemyndigheden førte ligesom i byretten den unge kvinde og hendes vendinde som vidner, men fem ud af de seks dommere fandt altså ikke, at deres forklaringer var tilstrækkeligt sikre.

- Min klient har været anholdt og har lidt under at være blevet dømt. Han er nu berettiget til at søge erstatning, og det hjælper jeg ham med, siger Vilhelm Dickmeiss.

Sagen har sin oprindelse i en to dage lang fest, der sluttede den 23. september 2017 i den tiltaltes lejlighed på Femte Maj Plads i Svendborg.

Han blev i Retten i Svendborg i december dømt for at have tiltvunget sig samleje med en person, der befinder sig i en tilstand, hvor hun er ude af stand til at gøre modstand, som det frit oversat hedder i Straffelovens voldtægtsparagraf. I det her tilfælde, fordi hun var beruset, syg og i så dyb søvn, at hun ikke mærkede hans tilnærmelser, før det var for sent.