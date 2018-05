Faaborg-Midtfyn: Specielt voldsomt sprogbrug, hård attitude, nedladenhed, spyt, råb, skrig, vrede og frustration.

Det er noget af det, man oplever i sit arbejde som pædagog eller specialpædagog i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det fortæller Katrine Gryndahl, der er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne.

Som avisen har beskrevet, har de offentligt ansatte i kommunen registreret 238 tilfælde af episoder med vold eller grænseoverskridende adfærd i 2017. Og det er pædagoger og specialpædagoger, der står bag den største del af registreringerne.

Det dækker anmeldelser Det er et krav fra kommunens side, at grænseoverskridende adfærd eller vold bliver registreret.



Hvis episoden har ført til mere end én dags fravær - udover dagen, hvor skaden opstod - skal det anmeldes til Easy i forhold til erstatning.



Easy er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsulykker.



Kilde: Lone Løvbo, central arbejdsmiljøleder hos Faaborg-Midtfyn Kommune.

72 registreringer var der fra pædagoger i 2017 og 82 fra specialpædagoger. De står også bag en høj del af de anmeldelser, der har været til Easy, viser aktindsigten. Dog dækker tallene ikke kun over vold, men over alle typer af arbejdsulykker.

- Vi er blevet bedre til at bede om hjælp og passe på os selv. Derfor også til at få registreret og anmeldt det. Så det er helt sikkert en del af dem, der dækker over en eller anden form for arbejdsulykke i forbindelse med mistende selvkontrol, siger Katrine Gryndahl.

(Pædagogen Lars-Henrik Fedders har oplevet, at daglige verbale overfusninger blev for meget. Det kan du læse om ved at klikke på linket herunder.)