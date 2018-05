Hvis man som offentligt ansat bliver udsat for blandt andet vold, hvornår skal det så anmeldes eller forblive en registrering? Svaret på det spørgsmål er Faaborg-Midtfyn Kommunes ansatte blevet bedre til at vurdere

Faaborg-Midtfyn: Spark, bid, spyt, knytnæveslag, ord som svin og kælling. Det er noget af det, mange offentligt ansatte risikerer at blive udsat for, når de er på arbejde. Hvis det, eller episoder med andre former for grænseoverskridende adfærd, sker, skal det registreres hos kommunen. Den slags registreringer er der kommet markant flere af i Faaborg-Midtfyn Kommune, viser en aktindsigt. I 2016 var der 94 registreringer. I 2017 var det steget med 153 procent til 238. Derfor skal det registreres De rette i kommunen bliver underrettet om, at der har været en episode.Det giver dem mulighed for sammen med medarbejderen at finde ud af, hvad personen har behov for, så de kan bearbejde det.



Det skal også registreres, fordi de løbende analyserer på dem og ser, hvor og hvad de eventuelt skal blive bedre til.



Kilde: Lone Løvbo, central arbejdsmiljøleder hos Faaborg-Midtfyn Kommune. - Vi kan godt se, der har været en stigning. Men det er, fordi der er kommet mere opmærksomhed på at registrere episoder. Vi har ikke indtryk af, at der er kommet mere vold, siger Heidi Juul Madsen, der er stabschef for Politik og Strategi i Faaborg-Midtfyn Kommune. (Avisen har også fået indsigt i, hvilke faggrupper der står bag flest registreringer og anmeldelser. Læs mere ved at klikke på linket herunder.)

Også et fald

De skal ikke kun registrere det. De skal også aktivt sige ja eller nej til at anmelde det til Easy. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsulykker. Det dækker aktindsigtens tal over En episode med vold eller grænseoverskridende adfærd, der har ført til fravær, er en arbejdsulykke.Og tallene dækker over antal skader i forbindelse med arbejdsulykker, hvor skaden er opstået af chok som følge af aggression og trusler for mennesker. Og dem har der været et fald af, viser aktindsigten. I 2016 var der 227. I 2017 var det faldet til 118 anmeldelser. Men det modsiger ikke, at den øgede opmærksomhed har været positiv ifølge Lone Løvbo, der er central arbejdsmiljøleder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det skal nemlig kun anmeldes, hvis episoden har ført til mere end én dags fravær - udover dagen for skaden. - Hvis de ikke klikker ja til at anmelde det, så forbliver det en registrering. Så det er et udtryk for, at de er blevet bedre til rent faktisk at registrere episoder og vurdere, hvornår det ikke skal og hvornår det skal anmeldes, siger hun. Det bør dog ikke fortsætte med så markante ændringer, hvis det skyldes en bedre håndtering fra de ansattes side, erkender Heidi Juul Madsen. - Det bør nå et punkt, hvor vi ser, det flader ud, mener hun.

Flere politianmeldelser

Hvis den registrerede eller anmeldte episode bliver vurderet til at være særlig grov, skal det også politianmeldes. Og dem har der været en stigning af. I Faaborg-Midtfyn Kommune var der 69 politianmeldelser i 2017. En stigning på 50 procent fra 2016 og en kurve, der har været på vej op siden 2015. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Men det skyldes heller ikke, at der er kommet mere vold, derimod at flere i højere grad anmelder for at kunne få erstatning ifølge politiet. Og det skyldes en stramning, der blev indført i offererstatningsloven i 2015, og den betyder, at offentligt ansatte skal politianmelde inden for 72 timer, hvis de ønsker erstatning i forbindelse med netop den lov.

Ligeledes for det meste af Fyn