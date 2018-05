Sundhed

Responce-direktør Michael Sørensen er ikke utilfreds med, at Responce skal betale bod for at overskride mobiliseringstiderne. Men han mener, at det er konkurrenceforvridende, når regionens eget selskab ikke kan sanktioneres.

Det er unfair konkurrence, når kun Responce sanktioneres, selv om de på flere parametre klarer sig bedre end Ambulance Syd. Det mener direktør for ambulanceoperatøren Responce, Michael Sørensen, som står for ambulancedriften i Trekantområdet. I 2017 skulle Responce betale 23.050 kroner i bod til Region Syddanmark, mens Ambulance Syd ikke mødte nogen sanktioner.

Han er ikke utilfreds med, at Responce skal betale bod til Region Syddanmark, da det er en del af selskabets kontrakt med regionen. Til gengæld mener han, at det er et problem, når man skal sammenligne priserne mellem Ambulance Syd og Responce.

- Som privat udbyder lægger vi en kæmpe buffer ind for at sikre, at vi kan betale en eventuel bod. Derfor er det ærgerligt, at offentlige leverandører ikke skal finde så mange millioner som en privat leverandør. Det er ikke retfærdig konkurrence, siger direktør i Responce, Michael Sørensen.

Han frygter, at det vil påvirke et fremtidigt udbud af ambulancetjenesten, da Ambulance Syd derfor vil kunne levere en billigere vare, da de ikke skal tage højde for at betale en eventuel bod. Han fortæller, at Responce eksempelvis kører med ekstra ambulancer for at sikre, at man ikke kommer til at overskride krav fra regionen.

- Hvis Ambulance Syd i fremtidige udbud skal byde på Trekantområdet, er det ekstremt vigtigt, at man belaster dem på samme måde, siger han.