Fjordens Dag 2018

Plakaten til Fjordens Dag 2018 er fundet. Den er skabt af 41-årig grafiker fra Frederiksberg, som er født på Fyn - og på en måde i forvejen har noget med Fjordens Dag at gøre.

- Den handler om at være sammen ude i naturen og opdage, hvor fantastisk det er, når man kommer ud, under, over og rundt om naturen. Og om at se det store i det små. Sådan beskriver 41-årige Sune Christiansen, Frederiksberg, tankerne bag den plakat, der i går blev udvalgt blandt 84 kreative forslag fra hele landet til at være blikfang for Fjordens Dag 2018. Sune Christiansen er til daglig ansat som grafiker i Danmarks Radio, og har aldrig selv været til Fjordens Dag. Men han er fynbo, holder med OB og er født og opvokset i Middelfart, hvor han jævnligt er for at besøge sin mor. Og så har han på en måde allerede kontakt med Fjordens Dag. Han arbejder for tiden med nyt design på DR Vejret, så når de fynske familier tjekker femdøgnsprognosen for at se hvordan vejret bliver søndag den 9. september, er det hans tegn og symboler, de aflæser.

50 plakater valgt ud

Plakaten med den nysgerrige familie blev valgt af en dommerkomité bestående af borgmestrene Morten Andersen (V) og Peter Rahbæk Juel (S) fra Nordfyn og Odense, samt billedkunstneren Lene Leveau fra Fyns Grafiske Værksted, der var med som kunstnerisk konsulent, og redaktionschef Tim Visti fra Fyens Stiftstidende. Kertemindes borgmester, Kasper Olesen (S), var forhindret i at komme. Per Lindegaard Christensen og Jesper Flemming Petersen fra Fjordens Dags sekretariat havde på forhånd valgt 50 plakater ud. - Vi tør ikke sortere for mange fra i starten, for vi har før oplevet, at Anker Boye gik over til den bunke vi havde kasseret, fandt en, han kunne lide og fik den snakket op til at blive vinderplakat, røbede Per Lindegaard Christensen.

Uenighed om kriterier

Peter Rahbæk Juel forelskede sig fra starten i en livlig manga-agtig pige, som signalerede glæde, power og hygge på samme tid. - Det er bare fordi, hun har røde gummistøvler, drillede Venstre-borgmester Morten Andersen. De to borgmestre kunne dog enes om, at en Fjordens Dag-plakat skal vise familier, hvad de kan opleve, så de får lyst til at tage af sted. Og dermed var de ikke helt på linje med den kunstneriske konsulent, Lene Leveau, som foretrak de grafisk enkle plakater.

Udstilling med plakater