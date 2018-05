Den store renovering af kongefløjen på Nyborg Slot bliver skudt i gang i dag onsdag med første byggemøde. To Nyborg-virksomheder fik opgaver ved licitationen.

Nyborg: Nu er det alvor. Efter et årelangt tilløb går det store slotsprojekt i Nyborg for alvor i gang, og i første omgang handler det om renoveringen af den gamle kongefløj. Der har været håndværkere i det gamle kongeslot længe, men de har blot lavet forskellige pilotprojekter for at give byggeledelsen et overblik over den store opgave. Blandt andet har man renoveret fem bjælkeender i et af gulvene, for at se, hvordan det gamle træ havde det. De renoverer slottet Stilladsentreprisen: Jerslev Stilladsservice, Vestsjælland.



Nedbrydningsentreprisen: Aage Pedersen & Søn, Frørup



Murerentreprisen: Kopp Sorø, Sorø.



Kalkningsentreprisen: Dansk Kirkekalk, Brændstrup, Midtjylland.



Stål- og smedeentreprisen: NC Jensen Maskinfabrik, Haderslev.



Tømrerentrepriserne: S. Guldfeldt Nielsen, Odense.



Malerentreprisen: Fynske Farver, Odense.



Konservatorentreprisen: Karsten Larsen, KV Konservering, Ringe.



El-entreprisen: Nyborg El, Nyborg. - Men nu er det alvor, og der er omkring 80 bjælkeender, der skal renoveres, fortæller projektchef Mads Falbe-Hansen fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Taget skiftes

Som de fleste Nyborgensere nok har lagt mærke til, er man i gang med at pakke slottet ind i stiladser for tiden, og der er også ved at komme et ekstra "tag" over bygningen. På den måde kan man pille tag-stenene af, uden at risikere vandskader på middelalderbygningen. Det er i øvrigt kun halvdelen af taget, der skal skiftes, for den østlige del af taget blev udskiftet for blot ti år siden. De håndfremstillede tagsten skulle være klar fra Volstrup Teglværk i Nordjylland - det eneste firma, der kan lave tagsten i hånden som man gjorde i rigtig gamle dage.

Lokale med på slottet